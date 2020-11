HABERTURK.COM

Elektrikli araç girişimi Rivian, Haziran 2021’de üretimine başlanacak pick-up ve SUV modellerinin lastiklerini seçti.

Yapılan açıklamaya göre, ABD'li markanın elektrikli araçlarının lastikleri Pirelli Scorpion olacak.

Pirelli’nin araca özel olarak Scorpion Verde All Season, Scorpion Zero All Season ve Scorpion All Terrain lastiklerinin yeni versiyonlarını geliştirdiği kaydedildi. Bu doğrultuda, Pirelli’nin Rivian için geliştirdiği tüm lastiklerin yanağında RIV ve Elect işaretlerinin bulunduğu belirtildi.

Pirelli ile Rivian’ın iki yıla yakın süren ortaklaşa ürün geliştirme çalışmalarının sonucunda 20, 21 ve 22 inç ebatlı üç özel lastiği ortaya çıktığı bildirildi.

Elektrikli araçlara yönelik geliştirilen “Elect” işaretli Pirelli lastiklerin, düşük dönme direnci, daha az gürültü ve iyileştirilmiş yol tutuş gibi özellikler içerdiği bilgisi paylaşıldı.