Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Pandemi nedeniyle daralan Avrupa pazarında, neredeyse tüm araç kategorilerinde satışlar düşerken, elektrikli araç satışlarında ise dikkat çeken bir çıkış yaşandı.

Ulaşım ve Çevre (T&E) isimli sivil toplum kuruluşundan yapılan açıklamada, yılın ilk yarısında Avrupa otomotiv pazarının yüzde 8'ini oluşturan elektrikli araçların, geçen yılın aynı dönemine göre pazar paylarını 3 katına çıkardıkları kaydedildi.

Açıklamada, bataryalı araç satışlarının bu yıl çift haneli artacağı 1 milyon adet seviyesine ulaşacağı kaydedildi.

Elektrikli araç talebinin artmasında Avrupa Birliği'nin devreye alacağı yeni emisyon kurallarının d etkili olacağı aktarıldı.

Bu kapsamda, yeni emisyon standartlarını karşılayabilecek çoğu aracın hibrit ve elektrikli olacağı, dolayısı ile de bu otomobillerin 2020 satışlarının yüzde 10'un üzerinde artacağı vurgulandı.