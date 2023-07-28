Elektrikli araç şarjında 1 milyar liralık işbirliği

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Borusan Holding ve Energie Baden-Württemberg AG’nin (EnBW) ortak girişimi Borusan EnBW Enerji, Petrol Ofisi Grubu ile elektrikli araç şarj hizmetine yönelik bir işbirliğine imza attı.

Gerçekleşen iş birliği ile Petrol Ofisi Grubu’nun Türkiye genelindeki 2 bin lokasyonu arasından önceliklendirilen istasyonlarda kurulum planlanan iş birliği çerçevesinde ilk aşamada 1 milyar TL yatırım yapılacak. Verilen bilgiye göre ilk aşamada 750 şarj noktası devreye alınacak.

Yapılan açıklamaya göre, istasyonlarda kullanılacak ve yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı yüksek hızlı şarj cihazları ile elektrikli araçlarda batarya doluluk oranı 30 dakika içerisinde yüzde 80’e ulaşabilecek. Bu iş birliği kapsamında şarj edilecek araçlarla her şarj noktası yaklaşık 4 bin 500 ton karbon salımını engelleyecek.

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Yapılan iş birliği kapsamında başlatılacak olan istasyon dönüşümleri, Türkiye çapında belirlenen trafik yoğunluğu, üniteler ve istasyonlar arası mesafe, müşterilere sunulan ek hizmetler gibi kriterlere göre önceliklendirilerek belirlenecek.

Yüksek hızlı şarj noktaları, Türkiye’deki bütün elektrikli araç sahiplerinin kullanımına açık olacak. İki şirketin işbirliği kapsamında hayata geçirilecek şarj ağının, 2030 yılına kadar 7 bin soketle hizmet vermesi ve pazarın yüzde 20'sini oluşturması hedefleniyor.

'PAZAR 5 KAT BÜYÜDÜ'

İşbirliği hakkında konuşan Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, "Ülkemizde geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına göre bu sene yaklaşık 5 kat daha fazla elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi ve elektrikli araçlarda 2023 satış hedefi şimdiden yakalandı. Elektrikli araçlara yönelik bu talep doğrultusunda elektrikli şarj cihazlarına sahip istasyon ihtiyacının karşılanması ve elektrikli araç alımlarının teşvik edilmesi, karbon nötr bir gelecek için büyük önem taşıyor" dedi.

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, EnBW Holding Aş. CEO’su Dr. Buğra Borasoy, Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, Petrol Ofisi Grubu Perakende Direktörü Yiğit Meral

Borusan Grubu'nun karbon salımı yüksek otomotiv sektöründe elektrifikasyon dönüşümüne liderlik eden kurumlardan biri olmayı amaçladığını kaydeden Kafadar, "Enerji, iklim teknolojileri ve mobilite odak alanımıza değer yaratmak adına yatırımlar gerçekleştirirken Borusan EnBW Enerji şirketimiz ana iş kolunda büyümeye devam edecek" diye konuştu.

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'CİHAZLAR YÜKSEK HIZLI OLACAK'

Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu da, elektrikli araç pazarındaki menzil ve erişim sorununu ortadan kaldırarak şarj teknolojisini tüm Türkiye’de erişilebilir hale getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Abbasoğlu, "Yüksek hızlı DC cihazlara yöneliyoruz. AC cihazlar ticari noktalarda bundan sonra geçerli olmayacak, daha çok ev ve iş yerlerinde kullanıma sunulacak. Kuracağımız istasyonlar 300 kW, 180 kW ve 50 kW kapasiteli olacak. Uzun vadede 2 bin akaryakıt istasyonumuza şarj istasyonu kuracağız" dedi.

'TÜRKİYE KISA SÜREDE ALMANYA'YI YAKALAYACAK'

Borusan EnBW Enerji Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve EnBW Holding Aş. CEO’su Dr. Buğra Borasoy ise, "EnBW, Almanya’da hızlı elektrikli şarj ağında pazar lideri konumunda. Artan elektrikli araç satışlarıyla, Almanya piyasasının potansiyelini kısa sürede yakalayacağına inandığımız Türkiye piyasasında EnBW, Borusan EnBW Enerji’nin yaptığı yatırımları destekliyor. Petrol Ofisi iş birliğinin de bu alandaki önemli adımlarımızdan biri olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı ise, "Halihazırda, Türkiye’nin en büyük RES/GES hibrit tesisi kapsamında 94 MWp GES yatırımını sürdürüyor, iki yeni RES yatırımı için hazırlıklarımızı tamamlıyor ve depolamalı RES yatırımlarımızın geliştirme faaliyetlerini yürütüyoruz. Ayrıca orta/uzun vade için yeşil hidrojen, deniz-üstü RES tesisleri de odağımızda yer alıyor. Otomotiv sektörünün ve e-mobilite ekseninde dönüşümü uzun süredir takip ettiğimiz bir alandı. Yeni iş alanlarımızdan biri olan elektrikli araç şarj istasyonlarında yoğun çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Petrol Ofisi Grubu Perakende Direktörü Yiğit Meral de, "İstasyonlarımızı misafirlerimiz için birer yaşam alanı olarak kurguluyoruz. Bu iş birliği sayesinde ziyaretçilerimiz maksimum yarım saatte araçlarını şarj edebilir, dolumu beklerken de özel dinlenme ve çalışma alanlarımızda vakit geçirebilir, gastro-noktalarımızda keyifli bir mola verebilir ve marketlerimizde tüm ihtiyaçlarını karşılayabilirler" şeklinde konuştu.