İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin, 7 Ocak'ta düzenlenen savunma konferansında Rusya-Ukrayna savaşının geldiği noktaya değinerek, İsveç'te de bir savaş çıkabileceğini ve bu duruma hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etmişti.

Bohlin'in açıklaması sonrasında, Ordu Başkomutanı Orgeneral Micael Byden tüm İsveçlilerin savaşa hazır olması gerektiği konusunda Bakan Bohlin'e desteğini açıkladı. Micael Byden,"Kendinize en temel soruları sormanız gerektiğini düşünüyorum. Eğer bugün Ukrayna'da olanlar yarın burada da olursa, hazırlıklı mıyım? Toplumun her düzeyinde, mümkün olduğunca hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Kitapçık, toplumsal olanaklar olmadığında pratik bir hayatta kalma rehberi olarak tanımlanırken, elektriklerin saldırı sonucu kesilmesi, silahlı bir saldırı sırasında yapılması gerekenler gibi kritik durumlarda yapılması gerekenleri özetliyor.

"OLASI KESİNTİNİN CİDDİ SONUÇLARI OLABİLİR"

Uyarıda "Toplumumuz savunmasızdır, bunun en önemli nedeni elektriğe çok fazla ihtiyaç duymamızdır. Örneğin elektrik, bilişim saldırıları, seller, orman yangınları ve askeri çatışmalar nedeniyle kesilebilir. Kısa bir süre sonra günlük yaşam zorlaşabilir: Isı kaybolur, yiyecek hazırlamak ve saklamak zorlaşır, muslukta veya tuvalette su yoktur, arabaya yakıt ikmali yapmak mümkün değildir. banka kartları ve ATM'ler çalışmaz, mobil ağ ve internet çalışmaz, toplu taşıma ve diğer ulaşım durur ve ilaç ile tıbbi malzeme temin etmek zorlaşır. Uzun süreli bir elektrik kesintisinin sizi ve çevrenizi nasıl etkileyeceğini düşünmek için birkaç dakikanızı ayırırsanız, zihinsel hazırlığınızı çoktan edinmiş olursunuz. İsveç sağlam bir elektrik kaynağına sahiptir, ancak geçici bir elektrik kesintisinin sonuçları o kadar ciddidir ki toplumun böyle bir durumla başa çıkmaya hazırlıklı olması gerekir. Bu sizin için de geçerlidir. Elektriksiz ya da normalden daha az elektrikle günlük yaşamınızı sürdürebilmek için yapabileceğiniz çok şey var" denildi.

Yazıda İsveç vatandaşlarının yapması gerekenler arasında kişilerin kendilerine en yakın belediyelerle bu konu dışında yaşlı bakımı, su temini, acil durum hizmetleri ve sosyal bir kriz gibi durumlarla irtibata geçilebileceği belirtiliyor.

Yazının sonunda ise yayınlanan klipte olası kriz anında yapılması gerekenler video ile anlatılıyor.