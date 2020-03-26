Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Ankara’da enerji yönetimi yoğun bir mesai içine girdi. Bir yandan Meclis’ten geçen yeni torba yasada yer alan koronavirüsle mücadele kapsamında elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili atılacak adımlara yönelik toplantılar yapılıyor. Yasaya göre, afet yaşanılan yerlerde elektrik, doğal gaz tüketim bedelleri, tahakkuk, tahsilatlarının süresi ve kapsamı belirlenerek 1 yıla kadar ertelenebilecek.

SAAT 14.00 TOPLANTISI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, dün elektrik dağıtım şirketlerinin çatı örgütü Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) yöneticileriyle saat 14.00’te telekonferans yöntemiyle bir görüşme yaptı. Görüşmede, faturaların yanı sıra sektörün sorunları ve elektrikte yaşanabilecek olası gelişmeler konuşuldu. Doğalgaz için de benzer görüşme trafiği söz konusu olacak.

ELEKTRİKTE TARİFE GÜNÜ

Ankara’da, diğer yandan da tarife çalışmaları devam ediyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, bugün olağan toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda, 1 Nisan-30 Haziran döneminde uygulanacak yeni elektrik tarifeleri karara bağlanacak. Elektriğe, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere 3 aylık dönem için zam yapılması beklenmiyor.

Sektörde de beklenti bu yönde… Sektör kaynakları, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, “Koronavirüs salgını sonrasında yaşanan gelişmelerin etkisiyle elektrik tüketimi düşecek. Ticarethane ve sanayi elektrik talebi zaten düştü. Konutta bir miktar artış var. Bu, doğal olarak dağıtım şirketlerinin gelirlerini negatif yönde ¬etkileyecektir. Ancak, bu aşamada tarifelerde bir değişiklik görünmüyor” dedi.

Peki, doğalgazda ne olur? EPDK’nın ardından gözler, 1 Nisan gaz tarifesi için BOTAŞ’a çevrilecek. Sektöre göre BOTAŞ da gaza zam yapmayacak.