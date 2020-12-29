Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 33,6'sı doğal gaz santralleri, yüzde 21,2'si ithal kömür, yüzde 18,3'ü hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,4'ü linyit santralleri tarafından yapıldı. Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi.
Toplam lisanslı elektrik üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,1 artarak 24 milyon 502 bin 629 megavatsaate yükseldi. Elektrik üretimindeki artışta, sanayi üretiminin yükselmesi ve tarımsal sulamadaki tüketim etkili oldu.
- Faturalanan tüketim miktarı
Faturalanan elektrik tüketim miktarı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 artarak 20 milyon 259 bin 814 megavatsaat oldu.
Tüketimin yüzde 46,2'si sanayi, yüzde 24,2'si ticarethane ve yüzde 23'ü mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tüketimin yüzde 4,3'ünün tarımsal sulama ve yüzde 2,3'ünün aydınlatma kaynaklı olduğu belirlendi.
ABONE SAYISINDA YÜKSELİŞ
Elektrikte abone sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 45 milyon 867 bin 696'ya ulaştı.
Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yaklaşık yüzde 6,4, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,7, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısında yüzde 2,6, ticarethane tüketicilerinin sayısında yüzde 1,3 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 0,3 artış görüldü.
Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 2,4 artarak 87 bin 235 megavat oldu.
Kurulu gücün yüzde 29,4'ü doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 25,1'i barajlı hidrolelektrik, yüzde 11,6'sı linyit santrallerinden, kalanı ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.
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