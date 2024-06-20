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        Haberler Bilgi Elektrik kesintisi sorgulama: 20 Haziran 2024 Perşembe İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Elektrik kesintisi sorgulama: 20 Haziran İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 20 Haziran Perşembe günü İstanbul genelinde yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu. İstanbul'un bazı ilçe ve mahallelerine bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. İşte 20 Haziran 2024 Perşembe İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 00:23 Güncelleme: 20.06.2024 - 00:23
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        • 1

          İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İstanbul'un bazı ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 20 Haziran Perşembe günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" İşte elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

        • 2

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 20 Haziran Perşembe günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        • 3

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

          İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

          BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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