"FAZLA TÜKETENLER MALİYETİNİ ÖDEYECEK, ZAM YOK"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz konuya ilişkin merak edilenlere yanıt verdi. BloombergHT'ye konuşan Yılmaz son kaynak tedarik tarifesine yönelik "Devlet sübvansiyon yapıyor, bunu ne kadar yapmamız lazım bu çok önemli bir konu. Villada, yalıda oturanların enerjisini neden devlet sübvanse etsin. Asgari ücretle çalışan bir vatandaşımızın ihtiyacını devlet karşılıyor. 3 milyonluk elektrikli aracın enerjisini de devlet sübvanse etmesin. Sübvansiyonlar yatırımları da engelliyor. Yatırımcılara diyorsunuz ki serbest piyasada elektriğin maliyeti şu kadar buna güvenerek yatırım yapıyor sonra diyorsunuz ki sen enerjini şu kadar fiyattan satacaksın, bu doğru değil" dedi.

"Fazla tüketenler maliyetini ödeyecek, zam yok" diyen Yılmaz konuşmasında ayrıca "5 bin kilovatsaatin üstüne sübvansiyon olmaması doğru karar. Diğer türlü senin vergilerin, benim vergilerim başkasının elektrik parasını ödemiş oluyor" diye ekledi.