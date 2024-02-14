Elektrik akımına kapılarak ölen şah kartalı tahnit edildi
Kırklareli'nde elektrik akımına kapılarak ölen şah kartalı tahnit edildi
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Zafer Kamay, geçen yıl aralık ayında Kofçaz ilçesinde elektrik akımına kapılan şah kartalının tahnit çalışmalarının tamamlandığını söyledi.
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İstanbul'da tahnit işlemi yapılan kartalın müdürlük binasında sergilendiğini ifade eden Kamay, şah kartalının nesli tükenme tehlikesi altında olan tür olduğunu kaydetti.
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Gelecek kuşaklara şah kartalının tanıtılması için böyle bir çalışma yaptıklarını anlatan Kamay, "Kofçaz ilçemizden telef olmuş halde bize getirilen kartalı gördüğümüzde çok üzülmüştük. Çünkü bu türümüz nesli tükenme tehlikesi altında.
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Biz de bu yırtıcı kuşumuzu gelecek kuşaklara tanıtmak istedik. Valimiz Birol Ekici'nin talimatı ile şah kartalına tahnit yöntemi uygulandı. Şah kartalını görmek isteyen vatandaşlarımızı müdürlüğümüze bekliyoruz" dedi.
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ŞAH KARTALI
Küresel ölçekte nesli tehdit altında olan ve Türkiye'nin yerleşik türlerinden şah kartalı, geniş kanat açıklığı ve büyük gövdesiyle en iri kartallardan olma özelliği taşıyor.
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En yoğun üreme alanları Trakya olmak üzere Bolu ve Ankara'nın kuzey bölgeleri olan tür, açık alanlarda, tarım arazilerinde ve bozkır düzlüklerinde görülebiliyor.
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