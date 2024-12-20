Elektorink müzük senfoniyle buluşuyor: Symphobeats

Türk müzik endüstrisinin en başarılı prodüktör, aranjör ve DJ’lerini 60 kişilik senfoni orkestrası ile buluşturarak unutulmayacak bir müzik ziyafeti yaşatacak olan Symphobeats, 24 Ocak tarihinde Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.

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Müziğin efsane isimleri Ozan Doğulu, Murat Uncuoğlu ve İskender Paydaş elektronik dans müziklerini senfoni orkestra ile birlikte yeniden yorumlayarak 2 saatlik bir performans sergileyecek. Gecenin sunuculuğu DJ Funky C aynı zamanda şarkıları da yorumlayacak. Konserde sürpriz konuk sanatçılar da sahne alacak.

Dünyaca ünlü orkestra Şefi Murat Cem Orhan önderliğinde 60 kişilik senfoni orkestrası ile kurulan Symphobeats müzik severlere unutulmayacak bir deneyim sunacak. Etkinliğin biletleri Biletix, Bubilet ve Bugece.co platformlarında satışa çıktı.