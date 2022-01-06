"İSİM VERMEYECEĞİM"

Elçin Sangu, geçtiğimiz haftalarda "Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. 'Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah. Bu niye böyle paralar kazanıyor' dediğim ünlüler de var." şeklindeki açıklamasıyla dikkat çekmişti. Ünlü isim, bu konuşmalarının hatırlatılması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

Hepimizin yok mu böyle düşünceleri? Yani insani değerleri olmayan, gayet de içimin rahat ettiği sonuna kadar savunduğum bir açıklamam bu benim. Sette karşılaştığım tipler, isim tabii ki vermeyeceğim.