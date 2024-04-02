Elçin Sangu kimdir, kaç yaşında? Elçin Sangu'nun hayatı ve biyografisi

Ardından "Aşk Kaç Beden Giyer"de Nehir'i, "Bir Aşk Hikâyesi"nde Eda'yı ve "Kurt Seyit ve Şura"da Güzide karakterini canlandırarak geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Ancak gerçek çıkışını, Barış Arduç ile birlikte başrolde yer aldığı "Kiralık Aşk" dizisinde Defne karakteriyle gerçekleştirmiştir. Dizi 69 bölüm boyunca yayınlanmış ve Sangu'nun performansı büyük beğeni toplamıştır. Performansı sayesinde üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20'den fazla ödüle aday gösterilmiştir. Sangu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra birçok markanın da yüzü olmuştur.

Özellikle Elidor saç ürünlerinin tanıtımında yer alması ve Boyner mağaza zincirinin reklam kampanyalarında yer almasıyla tanınır. Sosyal medya ve çeşitli istatistiklere dayalı olarak 2016 yılının ikinci en popüler Türk aktrisi seçilmiş ve Eylül 2016'da Instagram'da en çok takip edilen onuncu Türk ünlü olmuştur. Peki, Elçin Sangu kimdir? Elçin Sangu nereli?

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Elçin Sangu Hayatı

Elçin Sangu, Türk oyuncu ve manken olarak tanınır. Çerkez kökenlidir ve ailesi çok küçük yaşta ayrılmıştır. Tek çocuktur ve annesiyle birlikte büyümüştür. Annesiyle arasında arkadaşlık benzeri bir ilişki vardır. Çocukluğu beş kardeşin yaşadığı bir evde geçmiştir, ancak zamanla kardeşlerinin evlenip ayrılmasıyla annesiyle baş başa kalmıştır. Sanata olan ilgisi çocukluğunda belli olmuştur. Hiçbir zaman geleneksel mesleklerle ilgilenmemiş, sanatsal bir kariyere yönelmiştir. Üniversite eğitimini Mersin Üniversitesi Opera bölümünde tamamlamıştır. Ardından Sahne Tozu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi almıştır. Peki, Elçin Sangu kaç yaşında? İşte Elçin Sangu hayatı…