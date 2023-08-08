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        Haberler Magazin Elçin Sangu ile sevgilisi Yunus Özdiken tatilde! Romantik anlar.... - Magazin haberleri

        Elçin Sangu ile sevgilisi Yunus Özdiken tatilde

        Elçin Sangu, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yunus Özdiken ile Marmaris'te tatil yapıyor. Çift, önceki gün plajda romantik anlar yaşarken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 09:48
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          Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Elçin Sangu, önceki gün sevgilisi Yunus Özdiken ile Marmaris Bozburun’da görüntülendi.

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          Günü kendilerine ayrılan locada geçiren çift, zaman zaman romantik dakikalar yaşadı.

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          Elçin Sangu ve Yunus Özdiken, öğlen yemeğini de locada yedi. Çifte, bir arkadaşları da eşlik etti.

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          Elçin Sangu, ilerleyen dakikalarda locasından kısa süreli ayrıldı.

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          Çiftin romantizm anları objektiflere böyle yansıdı.

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          "SEVGİLİMİN ZEKÂSINA HAYRANIM"

          Elçin Sangu bir röportajında erkek arkadaşı Yunus Özdiken ile ilgili olarak şunları söylemişti: Erkek arkadaşımın zekâsına hayranım. Çok güzel bir üniversitede siyasal bilimler okumuş, master’ını yapmış. O da İzmirli ama İstanbul’da tanıştık. Her şeyden önce sıkıcı bir adam değil, komedi unsurları hayatının içinde hep var. O çok zeki, esprili, bana hitap eden, hayatımı geçirebileceğim biri. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki, benim evrilmeme ve gelişmeme sebep oluyor.

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