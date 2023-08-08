Elçin Sangu ile sevgilisi Yunus Özdiken tatilde
Elçin Sangu, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yunus Özdiken ile Marmaris'te tatil yapıyor. Çift, önceki gün plajda romantik anlar yaşarken görüntülendi
- 1
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Elçin Sangu, önceki gün sevgilisi Yunus Özdiken ile Marmaris Bozburun’da görüntülendi.
- 2
Günü kendilerine ayrılan locada geçiren çift, zaman zaman romantik dakikalar yaşadı.
- 3
Elçin Sangu ve Yunus Özdiken, öğlen yemeğini de locada yedi. Çifte, bir arkadaşları da eşlik etti.
-
- 4
Elçin Sangu, ilerleyen dakikalarda locasından kısa süreli ayrıldı.
- 5
Çiftin romantizm anları objektiflere böyle yansıdı.
- 6
"SEVGİLİMİN ZEKÂSINA HAYRANIM"
Elçin Sangu bir röportajında erkek arkadaşı Yunus Özdiken ile ilgili olarak şunları söylemişti: Erkek arkadaşımın zekâsına hayranım. Çok güzel bir üniversitede siyasal bilimler okumuş, master’ını yapmış. O da İzmirli ama İstanbul’da tanıştık. Her şeyden önce sıkıcı bir adam değil, komedi unsurları hayatının içinde hep var. O çok zeki, esprili, bana hitap eden, hayatımı geçirebileceğim biri. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki, benim evrilmeme ve gelişmeme sebep oluyor.
-