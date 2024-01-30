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Elazığ, Anadolu’yu Mezopotamya’ya bağlayan kervan yollarının geçiş güzergâhında bulunduğundan dolayı geçmişten günümüze pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Elazığ ili, MÖ 4000'li yıllarda kurulan, Harput kentinin ovadaki devamıdır. Bu nedenle yıllarca Harput olarak anılmıştır. Elazığ ilçeleri nelerdir? Elazığ’ın ilçeleri tam listesi nedir? Elazığ merkez ilçeleri hangi ilçelerden oluşur? Elazığ ilçeler haritası hangi ilçeleri kapsar? İşte, merak edilen detaylar.

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Elazığ İlçeleri

Yüzölçümü büyüklüğü bakımından, Doğu Anadolu illeri arasında dördüncü sırada yer alan Elazığ ilimiz, bereketli ovalarıyla adından söz ettirmektedir. Buğday, arpa, pirinç, şekerpancarı, tütün, fasulye, nohut, mercimek, fiğ, burçak, soğan, sarımsak, pamuk, üzüm, elma, armut, kayısı, ceviz, bâdem ve dut gibi bölgede pek çok ürün yetiştirilir. Hayvancılıkta da bölgenin önde gelen illerinden biri olan Elazığ’da büyükbaş hayvancılık oldukça gelişmiştir. Sanayi bakımından da gelecek vadeden şehirlerin başında gelen Elazığ’da sanayi iş kolu çeşitliliğinin fazla olması bölgede ve çevre illerde yaşayan insanlar için istihdam sağlamaktadır. Elazığ ilimize bağlı 11 ilçe bulunmaktadır. İşte, Elazığ’ın ilçeleri:

Elazığ (il merkezi)

Ağın

Alacakaya

Arıcak

Baskil

Karakoçan

Keban

Kovancılar

Maden

Palu

Sivrice

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Elazığ'ın İlçeleri

Doğu Anadolu Bölgesinin güneybatısında, Yukarı Fırat Bölümünde yer alan Elazığ ilimiz, bünyesinde pek çok tarihi yapıyı barındırmaktadır. Urartular tarafından yapılan Harput Kalesi, Harput Ulu Cami, iç işlemeleriyle adından söz ettiren İzzet Paşa Cami, tarihi yapılardan biri olan Kurşunlu Cami, Selçuklu mimari özelliği taşıyan Palu Alacalı Mescit, Sara Hatun Cami, Meryem Ana Kilisesi ve Hoca Hamamı, şehrin görülmesi gereken tarihi yapılarından bazılarıdır. Urartu hâkimiyetinin açıkça ortaya koyduğu eserler bir yana bölgeye Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Arapların değişik dönemlerde egemen oldukları görülmektedir. Birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapan şehirde ayrıca yüksek miktarda, bakır, betonit, krom ve simli kurşun çıkarılmaktadır. Sayısız tarihi yapıya karşılık il kendini tanıtmada yetersiz kalmıştır; bu da turizmde geri kalmasına sebebiyet vermiştir. Elazığ ilimizin 11 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Elazığ (il merkezi), Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu ve Sivrice.

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Elazığ Merkez İlçeleri

Elazığ ili, MÖ 3000'li yıllarda kurulduğu sanılan, Harput kentinin devamı olduğundan dolayı yıllarca Harput olarak isimlendirilmiştir. Harput'un Türk yurdu olmasında en önemli savaş Malazgirt Meydan Muharebesi’dir. Harput ve çevresi Malazgirt muharebesinden sonra Türklerin eline geçmiş; Büyük Selçuklu Devletine bağlı olarak Çubukoğulları Beyliği kurulmuştur. Ancak bu tarihten itibaren şehir pek çok kez el değiştirmiş ve Osmanlı hâkimiyetine kadar farklı medeniyetler tarafından yönetilmiştir.

Elazığ ilimizin güncel nüfusu 591.497 olarak açıklanmıştır. Erkek nüfusu 292.396 ve kadın nüfusu 299.101 kişiden oluşmaktadır. Elazığ ilimizin nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçesi Merkez, en az olduğu ilçesi ise Ağın ilçesidir. Elazığ Merkez nüfus ve genişlik bakımından en büyük ilçedir; diğer ilçelerden daha fazla gelişmiştir. Elazığ Merkez, Elazığ ilimizin merkez ilçesidir.

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Elazığ İlçeler Haritası

İlçelerin birbirine olan konumu ya da yüz ölçümleri hakkında detaylı bilgiler görsel destek sağlanarak akılda kalıcı olabilmektedir. Görsel destek aracı olarak harita kullanarak şehirde yer alan ilçelerin büyüklükleri, genişlikleri ve konumları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Elazığ merkez konum ve ilçelerin konumu harita üzerinde şu şekildedir:

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