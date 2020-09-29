Elazığ'da deprem konutları için kura çekimi yapıldı

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Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yaptırılan yeni konutlar, hak sahiplerine kura ile teslim edilmeye başlandı.

Mustafa Uc'un haberine göre, 24 Ocak'ta meydana gelen merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 38, Malatya'da ise 4 vatandaş hayatını kaybetmişti.

Deprem nedeniyle Elazığ'da 21 bin 543 konut hasar görmüştü. Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devletin tüm kurumları Elazığ'a seferber edilerek depremin yaraları sarılmaya başlandı.

6 AYDA TAMAMLANDI

Devletin ilgili kurumları tarafından deprem gününden buyana vatandaşların gıda ve barınma ihtiyaçları karşılanırken, evleri hasar gören vatandaşlar için Çevre Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki TOKİ tarafından projeler hazırlanarak depremzedeler için kalıcı konutlar yapılmaya başlandı.

Bu kapsamda, Abdullahpaşa, Mustafapaşa, Karşıyaka, Sürsürü, Bizmişen, Yemişlik bölgeleri başta olmak üzere kentin 10 ayrı noktasında TOKİ tarafından 20 Bin konut inşa ediliyor.

KURA ÇEKİLİŞİ İLE HAK SAHİPLERİ BELİRLENDİ

Depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği Sürsürü Mahallesindeki Dilek ve Petek Sitesi'nin olduğu bölgede 9 bloklu 180 konutun yapımı 6 ayda tamamlandı. Yapımı tamamlanan konutlar, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi ile sahiplerini buldu. Devlet imkanlarıyla yaptırılan konutlarla yeniden ev sahibi olan vatandaşlar önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle anahtarlarını teslim alarak yeni konutlarına yerleşecekler.

VALİ YIRIK: HAYIRLI OLSUN

Elazığ Valisi Erkaya Yırık da, ilk kura çekimini kendisi yaptı. Vali Yırık yaptığı açıklamada; “Bugün Elazığ’ımızda Sivrice merkezli depremde malumunuz Sürsürü Mahallesi’nde Dilek ve Petek Sitesi’ndeki binalarımız yıkılmıştı. O günden itibaren devletimiz hızlı bir şekilde aynı günden aynı saatlerden başlamak üzere depremzedelerin mağduriyetlerini gidermek amacıyla hızlı bir çalışmaya girişti.

Bu çalışma neticesinde bir ay sonra Dilek ve Petek Sitesi’nin ihalesini yapmak üzere 179 konutu devletimiz hazır hale getirdi. Bugün de vatandaşlarımızın hak sahibi olduğu konutların kura çekimini yapıyoruz. İnşallah vatandaşlarımıza devletimizin göstermiş olduğu bu kolaylıkla birlikte vatandaşlarımıza uygun şartlarda ödeme imkanlarıyla inşallah yeni konutlarına kavuşacaklar. Yeni konutlarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.