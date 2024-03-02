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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hayaller yarım kaldı! Üniversite harcı yatırmaya giden Elanur Gövez kazada hayatını kaybetti! - Haberler

        Elanur'un hayalleri yarım kaldı!

        İstanbul Çekmeköy'de üniversite giriş harcını yatırmaya giden lise son sınıf öğrencisi Elanur Gövez'e, otomobil çarptı. Elanur Gövez olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan sonra sürücü Yunus S. gözaltına alındı. İfadesi alınan sürücü serbest bırakıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 08:03 Güncelleme: 02.03.2024 - 08:13
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        Üniversiteye giriş harcını yatıracaktı!
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        İstanbul'da olay, 20 Şubat'ta, Çekmeköy İlçesi, Şile Otoyolu, Edirne istikametinde saat 12.20 sıralarında meydana geldi.

        ÜNİVERSİTE HARCINI YATIRACAKTI

        İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Çekmeköy ilçesi, Çatalmeşe Mahallesi'nde oturan hemşirelik bölümü okuyan lise son sınıf öğrencisi Elanur Gövez, üniversite harcını yatırmak üzere evden çıktı.

        DURAĞIN ÖNÜNDEKİ GENÇ KIZA ÇARPTI

        Serindere durağında beklediği sırada Yunus S., durağa yakın şeritten makas atarak ilerlerken durakta İETT otobüsünün geldiği yöne bakmak için yola çıkan genç kıza çarptı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINIP BIRAKILDI

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazadan sonra sürücü Yunus S. gözaltına alındı. İfadesi alınan sürücü serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden lise öğrencisi Elanur Gövez ise toprağa verildi.

        "DOKTOR OLMAK İSTİYORDU"

        Olayın yaşandığı yerde konuşan Elanur Gövez'in dayısı Mustafa Yıldız, "Yeğenim bir trafik kazası geçirdi. Acı bir olay. Bu olay yaşanırken bilmiyorum nasıl oldu ama vuran arkadaş şu anda serbest. 75 - 80 kilometre hızla gittiğini sürücü iddia ediyor ama o hızda bir kişi 300 metre sürüklenmez. Olay yerine geldik, burada görgü tanıkları ile konuştuk. Görgü tanıklarına göre sürücü makas atarak geliyormuş. Araç burada İETT durağı olduğunu bile bile neden yavaşlamamış bilmiyorum. Burası durak her an bir çocuk yola çıkabilir. Bu olay araştırılsın. Bizim içimiz yanıyor. Kim hatalıysa ortaya çıksın. Elanur lise son sınıftaydı, doktor olmak istiyordu. Hayalleri vardı. Şahıs dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Adalet yerini bulsun" dedi.

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