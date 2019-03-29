Yüzümüze kırışıklık önleyici kremler, nemlendiriciler sürüp farklı bakımlar uygulasak da ellerimizi ihmal ederiz. Oysa el cildimiz yaşımızı ele verme konusunda rakipsizdir. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre bunun nedeni el cildimizin inceliği ile kan damarları ve kök hücre kaynağı açısından yüz cildinden daha fakir oluşudur. Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uzm Dr. Zahide Eriş Eken, Ellerimizin bakımı için 11 öneri sıralıyor.

EL YAŞLANMASINA KARŞI 11 ÖNERİ

1-Temizlik malzemelerine dikkat: Elleri sürekli yıkamak ve temizlik malzemeleri içinde kullanılan kimyasallara maruz kalmak ellerin kurumasına ve cildin hasarlanmasına yol açar. Bunu önlemek için koruyucu eldiven kullanmaya özen gösterin.

2-Her şeyin başı hijyen: Bulaşıcı hastalıklar ve bakterilerden korunmanın en kolay yolu ellerin yıkanmasıdır. Yıkanan ellerinize günde en az 3 kez nemlendirici sürüp kurumayı önleyin.

3-Doğru nemlendiriciyi seçin: Yağ bazlı nemlendiriciler ellerin nemlendirilmesinde daha uygundur. Cildin daha canlı görünmesi için meyve asitleri ve vitamin içerikli nemlendiricileri de deneyebilirsiniz. Nemlendiricinizin pahalı olması gerekmez. Etkili olması yeterlidir.

4-El masajı uygulayın: Nemlendirici kullanırken; ellere ve tırnak kenarlarına masaj yaparak yavaş hareketlerle sürüp nemlendirmede konusunda daha etkili olduğunu görün

5-Güneşten korumaya özen gösterin: Güneş ışınları zamanla ellerin üzerinde leke ve çil oluşumuna yol açıp daha yaşlı görünmesine yol açar. Bu nedenle ellerinize de güneş koruyucu krem sürün. (En az 15 faktörlü bir nemlendirici de kullanabilirsiniz.) Oluşan lekelerin çeşitli krem ve işlemlerle tedavisi mümkün olduğu için dermatoloğunuza başvurun.

6-Ölü hücrelerden arındırın: Yumuşak hareketlerle ve bir avuç şekerle el sırtlarına masaj yapın. Bu işlem ölü hücreleri uzaklaştırır, kan dolaşımını hızlandırır ve el derisinin daha canlı görünmesine sebep olur.

7-Tırnak bakımını atlamayın: Tırnaklar ve tırnak kenarları da kuruluktan etkilenir. Bu nedenle bu bölgeleri masaj yaparak nemlendirin. Tırnak cilasının uzun süre tırnakta kalması ve aseton kullanımının tırnakların sararmasına yol açtığını unutmayın.

8-Tırnaklara limon suyu: Tırnaklara limon suyuyla masaj yapın. (Meyve asitleri tırnakların parlaklığını korumasını sağlar.) Günlük 2,5 mg biotin takviyesi tırnakların daha sağlam ve sağlıklı olmasını ispatlamıştır.

9-Beslenmenin önemini unutmayın: Birçok yiyecek biotin içerir. Yüksek oranda biotin içeren yiyecekler; Ekmek mayası, hardal tozu, yerfıstığı, fındık, ay çekirdeği, tavuk, sığır ciğeri, yumurta ve bademdir.

10-Kalsiyum desteği: Kalsiyum eksikliği tırnakları kırılgan ve kuru hale getirir. Vitamin B eksikliği tırnak yatağında hastalığa yol açabilir.

11-Kış aylarında soğuk havada eldiven kullanın: Soğuk hava ve rüzgar ellerin kuruyup çatlamasına neden olur. Bu nedenle dışarıya çıkarken ellerinizi koruyun ve eldiven kullanın.

DOĞAL EL TERAPİLERİNDEN YARARLANIN

*1 çay kaşığı limon suyu, gliserin ve 5 damla gül suyunu bir kapta karıştırıp, ellerinize 10 dakika bu karışımla masaj uygulayın.

*Gliserin ve küçük salatalık parçalarını karıştırıp ellerinize masaj yaparak el derinizin daha canlı ve parlak görünmesini sağlayın.

*Zeytinyağı ve şekerle masaj yapmanın ellerinizin nemli ve parlak olmasına katkı yapacağını unutmayın.