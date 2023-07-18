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        El Salvador nerede, hangi kıtada yer alır? El Salvador başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

        Yüzölçümü olarak Orta Amerika'nın en küçük ülkesi olan El Salvador, ismini İspanyol kâşif Pedro de Alvarado'dan almıştır. Uzun yıllar İspanya egemenliği altında yönetilen ülke, 30 Ocak 1841 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. El Salvador nerede, hangi kıtada yer alır? El Salvador başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 11:21
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        El Salvador nerede, hangi kıtada yer alır?
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        Yüksek suç oranları ve ekonomik eşitsizliklerle uzun yıllar mücadele eden ülkede halkın üçte biri yoksulluk sınırında yaşamaktadır. Geçmişte yaşanılan iç savaşlarla epey yıpranan ülke; volkanik dağları, şelale ve nehirleriyle eşsiz doğal güzelliklere sahiptir. El Salvador nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

        El Salvador Nerede?

        El Salvador Orta Amerika bölümünde bulunmaktadır. Guatemala ve Honduras ülkesiyle sınır komşusudur. Ülkenin güneyinde ise Büyük Okyanus yer almaktadır.

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        El Salvador Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

        El Salvador Kuzey Amerika kıtasında bulunmaktadır. Orta Amerika ülkesi olarak adından söz ettiren El Salvador, yedi Orta Amerika ülkesi içinde en küçük ve en fazla nüfus yoğunluğuna sahip olan ülkedir.

        El Salvador Başkenti

        El Salvador ülkesinin başkenti San Salvador’dur. Başkent, ülkenin en fazla nüfus yoğunluğuna sahip ve en fazla sanayileşen şehridir.

        El Salvador Bayrağının Anlamı

        El Salvador bayrağı günümüzdeki şekline 17 Kasım 1972 yılında kavuşmuştur. Bayrak üç şeritten oluşmaktadır. Bayrağın üst ve alt kısmı mavi şeritten, ortası ise beyaz şeritten oluşuyor. Beyaz şeridin üzerinde ise devlet arması yer almaktadır. Mavi renkler okyanusları ve gökyüzünü, beyaz renk ise barışı temsil etmektedir.

        El Salvador Nüfusu

        El Salvador’un 2023 itibariyle nüfusu 6 milyon 585 bindir. Nüfus yoğunluğuna göre dünya ülkeleri sıralamasında 112. basamakta yer almaktadır. Nüfus artış hızı dünyaya oranla düşük seyretmektedir.

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        El Salvador Para Birimi

        Ülke 2001 tarihine kadar El Salvador kolonunu kullanıyordu. (SVC) Ancak 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren para birimi ABD doları olmuştur. 1 ABD doları 26,06 Türk lirasına denk gelmektedir.

        El Salvador Türkiye Saat Farkı

        El Salvador ile Türkiye arasında 9 saatlik bir fark bulunmaktadır. Türkiye, El Salvador’dan 9 saat ileridedir. Türkiye’de saat 18.00 iken El Salvador’da saat 09.00’dur.

        El Salvador Şehirleri

        El Salvador 14 idari bölgeye ayrılmıştır. Nüfusun çoğunluğu başkent San Salvador’da toplanmıştır. Diğer önemli şehirleri ise şunlardır: Santa Ana, San Miguel, Santa Tecla, Apopa, Delgado, Ilopanga, Mejicanos ve Soyapango.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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