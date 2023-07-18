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        Ekvador nerede, hangi kıtada yer alır? Ekvador başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

        Etnik yapı çeşitliliğinin baş mimarı, imparatorlukların beşiği Ekvador, hem tarihsel izleri hem de el değmemiş doğayı bir bütün olarak ziyaretçilerine sunmaktadır. Yıllarca sömürge altında kaldığından dolayı nüfusunun çoğunu melez ırklar oluşturmaktadır. Ekvador nerede, hangi kıtada yer alır? Ekvador başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 11:22
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        Ekvador nerede, hangi kıtada yer alır?
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        Yer altı madenleri açısından zengin olan Ekvador, üç temel bölgeden ileri gelmektedir. Mimari detaylarıyla tarihsel yansımalara sahip olan bu ülke, her yıl düzenlediği festivallerle de adından söz ettirmeyi başarmıştır. Ekvador nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

        Ekvador Nerede?

        Ekvador ya da resmi adıyla Ekvador Cumhuriyeti, Güney Amerika’da yer almaktadır. Kolombiya ve Peru’yla komşu olan Ekvador, Büyük Okyanus’la da komşu durumundadır. Ülke And Dağları ile ikiye ayrılmaktadır.

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        Ekvador Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

        Ekvador, Güney Amerika kıtasında yer almaktadır. Topraklarının küçük bir kısmı Kuzey Yarım Küre’de bulunmaktadır. Galapagos Adaları’da Ekvador ülkesine dâhildir.

        Ekvador Başkenti

        Kito şehri Ekvador’un başkentidir. Şehir, 2 milyonun üzerinde tahmini bir nüfusa sahiptir.

        Ekvador Bayrağının Anlamı

        Ekvador bayrağı yatay olarak sarı, mavi ve kırmızı renklerden oluşmaktadır. Altın sarısı renk ülkenin zenginliğini temsil ederken mavi renk okyanus ve ülkenin doğal güzelliklerini, kırmızı renk ise bağımsızlık uğruna dökülen kanları sembolize etmektedir.

        Ekvador Nüfusu

        Ekvador’un 2023 itibariyle nüfusu 18,445,913’dir. Nüfus artış hızı dünya sıralamasına göre geride seyretmektedir.

        Ekvador Para Birimi

        Ekvador’un para birimi 2000 yılından itibaren değişmiştir. 15 Eylül 2000 tarihine kadar Ekvador Sukresi olan para birimi bu tarihten itibaren ABD doları ile değiştirilmiştir.

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        Ekvador Türkiye Saat Farkı

        Ekvador ile Türkiye arasında 8 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır. Türkiye, Ekvador’dan 8 saat ileridedir. Yani Türkiye’de saatler 09.00’ı gösterdiğinde Ekvador’da saat 01.00’dir.

        Ekvador Şehirleri

        Ekvador’da nüfusu 10.000 ve üzeri 80 şehir vardır. En büyük şehri ise Guayaquil’dir. Bunun dışında diğer şehirlerin ismi şunlardır:

        Ambato, Babahoyo, Baños, Cuenca, Esmeraldas, Guaranda, Ibarra, Latacunga, Macas, Manta, Milagro, Nemompade, Nueva Loja, Portoviejo, Quito (Başkent), Riobamba, Rose Zarate ve Tulcán.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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