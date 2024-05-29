El freni çekilmeyen araç bahçeye düştü
Ordu'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç park halindeyken geri geri giderek 5 metrelik yükseklikten bir binanın bahçesine düştü. Aracın düşme anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş: 29.05.2024 - 09:44 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:19
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Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Avdullu Mahallesi'nde sürücü Mustafa Öğmek, katıldığı bir program sonrası aracını park etti.
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Ancak el freni çekilmeyen araç bir süre sonra kendiliğinden geri geri hareket etmeye başladı.
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Araç, bir süre hareket ettikten sonra 5 metrelik yükseklikten bir binanın bahçesine düştü.
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Aracın düşme anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
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