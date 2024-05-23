Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel El ele yürüyen baba ile oğlunu ölüm ayırdı

        El ele yürüyen baba ile oğlunu ölüm ayırdı

        İstanbul Beylikdüzü'nde el ele yolda yürüyen baba ve 6 yaşındaki çocuğuna sokağa hızla giren otomobil çarptı. Kazada baba yaralanırken oğlu ise hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:51 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        El ele yürüyen baba ile oğlunu ölüm ayırdı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beylikdüzü'nde dün saat 20.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi Marmara Caddesi'nde otomobiliyle ilerleyen Cengiz B. (40), Kanarya Caddesi'ne girdiği sırada yoldan geçen Hakan İşler (36) ile 6 yaşındaki oğluna çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle baba İşler yola savrulurken, oğlu aracın altında kaldı.

        Çevredekilerin yardımıyla aracın altından çıkarılan çocuk ile Hakan İşler'i, sürücü Cengiz B. hastaneye götürdü. Burada yapılan müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybederken babanın tedavisi sürüyor.

        Hastanede gözaltına alınan sürücü Cengiz B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Bölgede esnaflık yapan Burak Korkmaz, gazetecilere, Marmara Caddesi'nde sıklıkla bu tür kazaların yaşandığını belirterek belediyenin önlem alması gerektiğini söyledi.

        Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Beylikdüzü
        #trafik kazası
        #ölümlü kaza
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Motokurye Ata Emre'nin katilini babası azmettirmiş! İşte istenen ceza!
        Motokurye Ata Emre'nin katilini babası azmettirmiş! İşte istenen ceza!
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        Antalya adeta kayboldu!
        Antalya adeta kayboldu!
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Nişanlısını ve annesini öldürmüştü! 4 yıldır firariydi!
        Nişanlısını ve annesini öldürmüştü! 4 yıldır firariydi!
        Ayıp II
        Ayıp II
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Bakan Uraloğlu Ukrayna'nın yeniden yapılanması toplantısında
        Bakan Uraloğlu Ukrayna'nın yeniden yapılanması toplantısında
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        Habertürk Anasayfa