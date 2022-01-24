AA

Bitlis'te geçen hafta etkili olan yağışların ardından güzel havayı değerlendirmek için aileleriyle Bitlis-Tatvan kara yolundaki merkeze gelenler, burada kayak yaparak doyasıya eğlendi.

AA'nın haberine göre bazı kayakseverlerin tarihi El-Aman Hanı ile Atatürk Dağı manzarasına karşı kayak ve snowboard yaptığı merkezde bazı vatandaşlar da çocuklarıyla kızakla kayarak karın tadını çıkardı.

Kayakseverlerden Mesut Turşak, hafta sonu tatilini merkezde değerlendiklerini belirterek "Kışın bu tür etkinlikler çok güzel oluyor. Kayak yaparak stres atıyoruz. Bizim için de farklı bir deneyim oluyor" dedi.

Ankara'dan çocuklarıyla Bitlis'e gelen Özlem Doğan da yarıyıl tatilini kayak yaparak değerlendirmek istediklerini söyledi.

Tesisin çok güzel olduğunu dile getiren Doğan, "Uludağ ve Ilgaz gibi birçok yeri gördüm. Oralara göre burasını daha çok sevdik. Burada daha rahat kayak yapabiliyoruz ve çok iyi ağırlanıyoruz. Burada olmaktan mutluyuz. Çocuklar eğleniyorlar. Ankara'da çok kar yok. Yeni yağmaya başladı. Bu nedenle onlar da burada olmaktan çok mutlular ve çok eğleniyorlar." ifadelerini kullandı.

Nurettin Uğuryurt da güzel havada kayak yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.