Ekşili köfte çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Protein kaynağı, besleyici ve lezzetli ekşili köfte çorbası yapacağım. Ekşili köfte çorbası tarifi için kâğıt kalemleri hazırlayın. Özellikle doyurucu ve leziz oluşu ile ana yemek öncesi misafirlerinize ikram edebilirsiniz.

Ekşili Köfte Çorbası Tarifi Malzemeler:

1 adet havuç

1 adet büyükçe patates

Zeytinyağı ve tereyağı

2 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

Yarım limon suyu

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı kuru nane

5 su bardağı su

Köftesi İçin Malzemeler:

500 gr yağsız veya az yağlı kıyma

1 adet yumurta

1 çay kaşığı toz karabiber

1 çay kaşığı köfte baharı

1 kahve fincanı pirinç

1 adet rendelenmiş kuru soğan

Tuz

Ekşili Köfte Çorbası Tarifi Yapılışı:

Köftesini yapmak için tüm malzemeleri karıştırıp yoğurun.

Küçük yuvarlak köfteler yapın.

Herhangi bir düz tabağa 1 yemek kaşığı un serpin.

Minik köfteleri bu una bulayın.

Ocağın üstüne bir tencereye yağ koyun.

Bu arada havuçları yıkayın ve küp küp doğrayın.

Havuçları yağa ilave edip, soteleyin

Ardından ocağın altını kısıp, 10 dakika pişirin.

Küp küp doğranmış patatesleri de ilave edin.

Her iki malzemeyi de tencerede kavurun.

Kavrulan havuç ve patateslerin üzerine suyunu ilave edin.

Su kaynayınca köfteleri de katın ve tencerenin ağzını kapatın.

Kısık ateşte 30-35 dakika pişirin.

Diğer tarafta yoğurt, yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı un ve limon suyunu yemeğin suyundan biraz alarak karıştırın.

Kaynayan köfteli karışıma ilave edin ve hafif karıştırın.

5 dakika daha kaynadıktan sonra yemeğiniz hazır.

Afiyet olsun.

Ekşili Köfte Çorbası Tarifi Püf Noktası:

Köfteleri minik yaparsanız yemeğiniz daha güzel olur.

Arzu ederseniz salça da kullanabilirsiniz. Ben salçasız yaptım.

Suyunu tencerenizin boyutuna göre ayarlayın.

Ne çok sulu ne de kuru olsun.

Terbiyesini yaparken yumurta sarısı kullanın.

Bütün yumurta ile olursa güzel olmaz.