Ekşi Elmalar filminin konusu ve oyuncuları: Ekşi Elmalar filmi konusu nedir?
Ekşi Elmalar filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği film 2016 yılında vizyona girmiştir. Komedi türünde kaleme alınan film BKM imzası taşımaktadır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Ekşi Elmalar filminin konusu ve oyuncularını haberimizde derledik. İşte Ekşi Elmalar filmi hakkında tüm detaylar...
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Ekşi Elmalar filmi 6 Haziran Perşembe akşamı televizyonda izleyici ile buluşuyor. Filmin başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Şükran Ovalı ve Songül Öden üstlenmektedir. Peki, "Ekşi Elmalar filmi konusu nedir, Ekşi Elmalar filminin oyuncuları kimler?" İşte Ekşi Elmalar filminin konusu ve oyuncuları...
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EKŞİ ELMALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Filmde, Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Belediye Başkanı Aziz Özay, eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye’nin 1970’li yılların sonunda Hakkâri’de elma bahçesi içindeki evlerinde başlayan hikâyesi 1990’lı yılların sonunda Antalya’da son buluyor. Hakkâri’de elma bahçesi ve evlenme çağına gelmiş birbirinden güzel 3 kızı ile ünlenen Belediye Başkanı Özay, aynı zamanda sert mizaçlı bir babadır. Özay, belediye işleri dışında kızlarının talipleriyle de mücadele etmek zorundadır.
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EKŞİ ELMALAR FİLMİ OYUNCULARI
Yılmaz Erdoğan - Aziz Özay
Farah Zeynep Abdullah - Muazzez Özay
Songül Öden - Türkan Özay
Şükran Ovalı - Safiye Özay
Şükrü Özyıldız - Özgür
Fatih Artman - Hatip
Ersin Korkut - Şino (Mavi Gözlü)
Caner Cindoruk - Servet
Cezmi Baskın
Devrim Yakut - Ayda Özay
EKŞİ ELMALAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Ekşi Elma filmi çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı.
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