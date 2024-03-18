Ekrem İmamoğlu: Yeraltını demir ağlarla örüyoruz

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bahçelievler'de düzenlenen "Bakırköy- Ataköy İkitelli Metro Hattı Bahariye-Ataköy İstasyonları Arası 2. Etap Açılışı" törenine katıldı.

Törende İmamoğlu'na milletvekilleri Zeynel Emre, Enis Berberoğlu, Yunus Emre, CHP Parti Meclisi üyeleri Cem Aydın, Turgay Özcan, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile CHP’nin Bakırköy Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Bahçelievler Belediye Başkan adayı Emine Gülizar Emecan, Bağcılar Belediye Başkan adayı Cem Kılıç, Başakşehir Belediye Başkan adayı Mesut Öksüz ve Güngören Belediye Başkan adayı Yüksel Yalçın eşlik etti. Program Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Ataköy-İkitelli Metro Hattı hizmete girdi. Heyet, daha sonra perona inerek metro hattını deneyimledi.

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"HEP BERABER YİNE EN GÜÇLÜ BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ" Programda gerçekleştirdiği konuşmasına, Ramazan ayı ve Çanakkale Zaferi’ni kutlayarak başlayan İmamoğlu, "Ortak manevi duygular millet olmanın temelini oluşturur. Bu aziz topraklarda ortak duyguları, ortak acı ve sevinçleri paylaştığımız için bir bütünüz. Kocaman bir milletiz. 18 Mart 1915’te u vatan uğruna her şeyi bir yana bırakıp birlik olduğumuz için kazandık. Birbirimiz için ölmeyi göze aldığımız için kazandık. Bugün de birbirimiz için yaşamalıyız, yaşayacağız. Birbirimiz için çalışacağız. Çok çalışacağız. Birlikte, hep beraber yine en güçlü başarılara imza atacağız. Birlikte başaracağız. Bu özel günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygıyla, minnetle anıyorum" dedi.

"5 YILDA 65 KİLOMETRE METRO YAPTIK" En zor koşullarda bile metro inşaatlarına devam ettiklerini kaydeden İmamoğlu, "İstanbul’da önemli bir sınavı başarıyla tamamladık. Bugün itibariyle 5 yılda 65 kilometre metroyu, 62 istasyonu İstanbul’a sizlerin kattığı güç ile birlikte, çalışma arkadaşlarımla birlikte kazandırdık. Ataköy- İkitelli metro hattı Bahariye-Ataköy istasyonları arasındaki açılışı bugün yapıyoruz. 2015 yılında bu hattın ihalesini yapan bizden önceki Büyükşehir Belediyesi yönetimine de teşekkür ediyorum. Ataköy-İkitelli metro hattının yapım sürecini bizden önce başlatan insanların yaptığını da önemsiyorum. Ancak süreci doğru yönetemediler. Bu hattaki çalışmalar biz göreve gelmeden önce yüzde 35 seviyesinde kısmen durduruldu. 2019 yılında göreve geldiğimizde tam 10 metro hattında çalışmalar durdurulmuştu. Çünkü bunlar finansman ve özellikle mühendislik ve tasarım sorunları çözülmeden, alelacele başlanmış projeler olduğu için yürütülemedi. 10 metro hattını birden, kimilerinin aylarca kimilerinin yıllarca durdurulmuş olması dünya tarihine geçecek bir skandaldır. Onun altını çizeyim. Bu büyük bir yönetim zafiyetidir. Biz 5 yıldır bu şehirde tıkır tıkır metro yapıyoruz. Metro inşaatlarını bir tek gün bile biz durdurmadık. En zor koşullarda bile durdurmadık. Pandemide, ekonomik krizin şehri ve ülkeyi perişan ettiği zamanda bile durdurmadık. Bakın ne yaptık? Biz bizden önceki tam 25 yılda yaptıkları 122 kilometre metronun yarısından fazlasını 5 yılda yaptık. 10 metro hattını birden durduranlar bu beceriksizliklerinden dolayı milletten özür dileyeceklerine, bizim 5 yılda sadece 8 kilometre yaptığımızı iddia edecek kadar küçük düşüyorlar. Bu gerçekten çok komik, zavallı bir durum" diye konuştu.

"İSTANBULLULARDAN ÖZÜR DİLEYECEKLER" İmamoğlu, "65 kilometre metroyu inşa etmek için yer altında ter döken binlerce emekçiden, mühendislerden, yöneticilerden, yüklenicilerinden, onlardan özür dileyecekler. Bırakın Ekrem İmamoğlu'nu, yerin altında on binlerce insan ter akıtıyor. Yeni açtığımız 62 istasyonu kullanan bu şehrin insanlarından, İstanbullulardan özür dileyecekler. Bu halkı öyle kolay kandıracaklarını zannettikleri için özür dileyecekler. Ama bakın söyleyeyim; bunlar özür dilemezler. İstanbul, bu siyaset anlayışını ne yapacak biliyor musunuz? 31 Mart'ta tarihe gömecek, tarihe. Onların hayal bile edemeyeceği işler yapıyoruz, hepsi milletin lehine. Bu neyin işareti biliyor musunuz? Bu şunun işareti; Biz, önümüzdeki 5 yılla beraber, 10 yılda İstanbul'a 50 yıla bedel iş yapacağız" ifadelerini kullandı.