CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehirde yaşayan insanlar sizin muhatabınızdır ve iki kişi arasında geçen bilek güreşi değildir. Tam aksine vatandaşa ne vereceğimizle alakalı bir süreçtir. Umarım bu gündemin dışına taşmayan bir seçim süreci yaşarız." dedi.

İmamoğlu, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı Taksim'deki ofisinde ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Topbaş, başkanlığı dönemindeki tecrübelerini aktararak, İmamoğlu'na hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Yerel yönetimlerin demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirten Topbaş, yerel yönetimlerin güçlü olduğu ülkelerde, demokrasinin ilerlediğini ve kalkınmanın olduğunu söyledi.

Tüm partilerin adaylarına kapısının açık olduğunu ve seçilmeleri halinde bile tecrübelerini aktarmaya hazır olduğunu ifade eden Topbaş, İmamoğlu'na özellikle şunu tavsiye etmek istediğini belirtti. Topbaş, "Bu demokratik yarış, bu yarışta halk takdir edecek. Muhatabınız adaylar olarak karşılıklı çekişme olmamalı. Sayın Kılıçdaroğlu ile de yapmadım, Sayın Sarıgül'le de yapmadım. Muhatabımız halk dedim. Topluma güzel mesajlar verirsek, barışık ve medeni durursak toplumdaki gerginlikleri azaltırız. Bu parlamentoya kadar yansır." diye konuştu.

"BENDEN İSTİFAM İSTENMEDEN BEN İSTİFAMI VERDİM"

Kadir Topbaş, "Şunu ilk defa söyleyeceğim, benden istifam istenmeden ben istifamı verdim. 22 Eylül'de konuşma yaptım, ben 5 Eylül'de 'İstediğiniz zaman istifamı işleme koyabilirsiniz' diye istifamı vermiştim, benden istifa istenmeden. Sayın Özhaseki'nin ziyaretinde verdim. Ben siyasi tecrübemden bunu hissettim. Başka detayları var ama girmeyeceğim. Doğru yaptığıma inanıyorum. Yani eski tabirle söyleyeyim Babıali'den izzet-i ikbal ile ayrıldık. Arz-ı veda ettik. Bu bizim için büyük bir onur. Burada halkın takdiri en büyük ödül." açıklamasında bulundu.

Bir gazetecinin, "Sayın İmamoğlu acaba sizin oyunuzu alabilecek mi?" sorusu üzerine Topbaş, hala siyasi parti kimliğinin devam ettiğini ve AK Parti delegesi olduğunu hatırlattı.

"UMARIM BU GÜNDEMİN DIŞINA TAŞMAYAN BİR SEÇİM SÜRECİ YAŞARIZ"

Ekrem İmamoğlu ise Topbaş'ın çok değerli bir siyasetçi olduğunu ve İstanbul tarihinde uzun süre hizmet etmiş değerli bir belediye başkanı olduğunu söyledi.

"İstanbul'a dair sözü olan herkesi dinleyeceğiz" şiarıyla yola çıktıklarını belirten İmamoğlu, "En önemli sözler bu güzel şehri yöneten insanların, çok değerleri tecrübeleri vardır, bu bakımdan buradayız. Görüşme talebimizi kabul ettiler, onur doydum." dedi.

İmamoğlu, göreve geldiği gibi İBB başkanlığı yapmış tüm başkanlardan aktif bir şekilde talepleri olacağını söyledi.

Tecrübe almak için hangi siyasi partiden olursa olsun bakmayacaklarını vurgulayan Ekrem İmamoğlu, "Sayın başkanımız çok güzel bir tanımda bulundu, yerel seçimlerin siyaset üstü bir tavırla yönetilmesi ve yürütülmesi gerektiği konusunda Türkiye kamuoyuna çok mühim bir tanımlamada bulundu. Çünkü gerçekten bu şehirde yaşayan insanlar sizin muhatabınızdır ve iki kişi arasında geçen bilek güreşi değildir. Tam aksine vatandaşa ne vereceğimizle alakalı bir süreçtir. Umarım bu gündemin dışına taşmayan bir seçim süreci yaşarız. Türkiye'nin de belki de nefes alması, soluklanması ve gerçek konular üzerinden bir süreç yaşaması adına da örnek bir süreç olur." diye konuştu.

Ziyaret sonrasında Topbaş, İmamoğlu'na "Muhteşem İstanbul" kitabını, İmamoğlu da Topbaş'a Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'ta geçirdiği günleri kronolojik olarak anlatan "Sivas-Milli Mücadele'nin 108 Günü" adlı kitabı hediye etti.