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Ankara'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'ne Kanal İstanbul tartışması damga vurdu. İki bakan konuşmasında Kanal İstanbul projesinden bahsedince, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğleden sonra yapılacak oturuma katılmama kararı aldı.
Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre, Türkiye Belediyeler Birliği evsahipliğinde gerçekleşen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kongre'ye katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.
Kongre'de konuşma yapan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank ve son olarak da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum söz aldı.
Bakan Varank konuşmasında "İstanbul'a hizmet edenler her zaman hedefte olmuştur" ifadelerini kullandı. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemine değinen Varank, "O dönemki hizmet anlayışı günümüzde devam etmiyor" ifadelerini kullandı. Bakan Kurum da Kanal İstanbul projesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde hayata geçeceğini söyledi.
Daha sonra kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir konuşma yaparken, kongreye öğle arası verildi. Öğleden sonra ise İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanlarının katılımıyla bir oturum düzenlenmesi planlanıyordu.
4 SAYFALIK MEKTUP
Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'nin tavrının nezaketsiz olduğunu söylerken, Varank ve Kurum'a da tepki gösterdi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlar tarafından yanıltıldığını ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 sayfalık bir mektup verdiğini de açıkladı.
3 büyükşehir belediye başkanının katılacağı oturumun saat 14.00'te yapılması planlanırken, CHP'li belediye başkanları kongreden ayrıldı. İmamoğlu'nun ise İstanbul'a dönmesi bekleniyor.
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