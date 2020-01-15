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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuştu. Erdoğan, "Dünya değişmiş, bölge değişmiş, Türkiye değişmiş, yönetim sistemimiz değişmiş ama bazı kafalar hala 20 yıl hatta 70 yıl öncesinde kaldı. Maalesef sayıları da az da olsa böyle bir kesimle karşı karşıyayız." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Şehirler medeniyetlerin doğduğu geliştiği tüm ihtişamlarıyla tarihe mal olan yerlerdir. İnsanlığın kadim tarihinin en önemli merkezleri üzerinde yaşıyor olmak gurur vermekle kalmıyor ciddi sorumluluk yüklüyor.

-Bugün akıllı şehirleri konuşuyoruz, sosyal belediyeciliği kardeş belediyeciliği konuşuyoruz. Ülkemizin son 17 yılda yaşadığı bu büyük değişim büyük hedeflere odaklanabilmemizi sağlıyor. Menderes ve Özal'ın çabaları demokraside esaslı bir makas değişikliği yaptırmaya yetmemişti. Bu başarı bize nasip oldu...

-Türkiye 1990'ların ortasına kadar süren yarım asrı kaçırdı. Ama son çeyrek asırda kayıplarının bir bölümünü telafi etmeye başladı.

-Dünkü mesele toplanmayan patlayan çöpler. Bugünkü meselemiz sıfır atık meselesi. Dünkü mesele ulaşımın bizzat kendisiyken bugün ulaşım araçlarının entegrasyonudur. Dünkü mesele altyapının yokluğuydu bugün altyapıda işletilecek sistemleri geliştirmek.

-Çağının ötesine geçmeyen şehirler cazibesini yitirmeye mahkumdur. Günün 24 saati sokaklarında huzurun kol gezmediği bir şehir akıllı olsa ne olur olmasa ne olur?

-Dört bir yanında ilim, irfan sanat ocakları tütmeyen bir şehrin aklı olmaz. Semtinden, mahallesinden bihaber insanlarla dolu bir şehir ruhunu kaybetmiş demektir. Hem akıllı hem medeniyet sembolü dolu şehirlere ihtiyacımız var.

-Akıllı şehirler özellikle, bu kavram 1990'lı yıllarda ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım giderek yaygınlaşmış müşahhas hale gelmiş ve benimsenmiştir.

-11. kalkınma planımızda detaylı bir şekilde bu konuya yer verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da akıllı şehir uygulamalarını destekleyen çalışmalar yürütüyor. Kimi belediyelerin adımlar attıklarını biliyoruz. Belediyelerin akıllı şehir kavramı çerçevesinde altyapı, güvenlik, enerji, yönetim, eğitim öğretim, sağlık gibi alanlarda önlerinde çok geniş bir potansiyel bulunuyor. Ortak amaç daha az maliyetle daha verimli ve etkili hizmet sunabilmektir.

'AYNI HATAYI YAPMAYACAĞIZ'

-Marka şehirlerimize giden yol akıllı şehir uygulamalarından geçiyor.

-100 bin sosyal konuta gelen başvuru sayısı toplam 1 milyon 92 bin 741. Demek ki halkımız şu anda yönetimine güveniyor...

-Daha önce yapılan yatırımların çoğu çöpe atılırdı, bunu bir daha yaşamak istemiyoruz. Doğru dürüst bir koordinasyon kurulamadığı için aynı iş defalarca yapılırdı. Bunu elektronikte fiberde her alanda görürsünüz. İnşallah akıllı şehirler konusunda aynı hatayı yapmayacağız. Sıkı bir denetimle bu süreci yöneteceğiz. Atılan her adımın akıllı şehirler stratejimize uygun olmasına bakmaya kararlıyız.

KAFALAR 70 YIL ÖNCESİNDE KALDI

-Dünya pazarlarına ihracatçı olarak gireceğiz. Dünya pazarında önemli bir oyuncu olmak için ne gerekirse yapmaya kararlıyız. Eski Türkiye'nin standartlarıyla bugünü kıyaslamayacağımız gibi eski Türkiye'nin alışkanlıklarıyla geleceği de inşa edemeyiz. Dünya değişmiş, bölge değişmiş, Türkiye değişmiş, yönetim sistemimiz değişmiş ama bazı kafalar hala 20 yıl hatta 70 yıl öncesinde kaldı. Maalesef sayıları da az da olsa böyle bir kesimle karşı karşıyayız.

-Türkiye'nin otomobili gibi iftiharla yaklaşılmasına gereken bir projeye bile kulp takma yarışına girenlere rastladık. Herşeye karşı çıkmanın adı ne siyaset ne memleket sevgisinin ne millet aşkının kendisidir

-Allah'tan Marmaray'ı yerin altına yaptık ona da 'istemezuk' derlerdi. Marmaray'dan şimdiye kadar 440 milyon insan geçti. Biz eser üretmenin, gelecek nesillerin gönlünde yer etmenin peşindeyiz...

Devamı geliyor....