CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim vaatlerini bir toplantıyla açıkladı. İmamoğlu gençler, kadınlar, ulaşım, istihdam, üretim gibi konularda projelerini açıkladı. İmamoğlu, rakibi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ı da eleştirirken, “Bizden kopyala-yapıştır kampanya yapıyorlar” diye konuştu.

Habertürk’ten Esra Boğazlıyan’ın haberine göre, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran öncesi "Hayatı Kolaylaştıracak Çözümler" toplantısında konuştu.

Yıldırım gençler ve çocuklar için projelerini anlatırken, “12 yaş altı tüm çocuklara ulaşım bedava, 25 yaş altı yüzde 50 indirim, ilk aktarma bedava, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ulaşım bedava, ulaşım, gıda’ eğitim ve sağlık düzenlemeleriyle aile bütçesini yılda 2 bin 500 TL ucuzlatacağız” dedi.

SAĞLIKLI VE UCUZ GIDA PROJESİ

Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşmaları konusunda çalışmalar yapacağını belirtirken, “Bölgesel ölçekte tarımsal koruma ve üretim planı. Üretici birlikleri ve kooperatif desteklenecek, sağlıklı bir gıda zinciri oluşacak. 150 mahalle analiz edilip, buralarda organik tarım yapılacak, kent tarımı desteklenecek, kent gıda konseyi kurulacak, 2 tarım organize sanayi bölgesi kurulacak” ifadelerini kullandı.

“HALKSÜT GELECEK”

CHP adayı İmamoğlu, İstanbulluların sıkça tercih ettiği Halk Ekmek uygulamasını büyüteceklerini açıklayarak, “Halk ekmeğe kardeş geliyor; Halk süt” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, “Mahalle mutfakları kurulacak, yoksul öğrenci ve emekçilerin ihtiyaçları karşılanacak. En çok da bu şehrin kadınlarını destekleyeceğiz. Kadın emeği ofisi kurulacak, ev kadınlarının üretimlerini alıcıya İBB ulaştıracak” diye konuştu.

ÇOCUKLAR İÇİN KREŞ PROJELERİ

Çocuklar için projelerini açıklayan İmamoğlu, “0-4 yaş arası çocuğu olan anneler, sosyal tesislerden yüzde 40 indirimli faydalanacak. 100 çocuk kapasiteli 150 kreş açılacak. Bu kreşlerde 3 bin kişiye iş imkânı sağlanacak. Sitelerde 100 çocuklu kreş zorunlu hale gelecek” dedi.

BAĞIMLILIĞA KARŞI SEFERBERLİK

“Bağımlılık ve çocuk istismarı seferberliği” başlığı altında İstanbul’da madde bağımlılığına karşı alınacak önlemleri açıklayan Ekrem İmamoğlu, “4 bağımlılıkla mücadele birimi kurulacak. Mahalle çözüm merkezleri ve psikolojik destek merkezleri açılacak” dedi.

Gençler için dil eğitimi ve kütüphane imkânlarının geliştirileceği müjdesini veren İmamoğlu, “İstanbul’da 2 milyon 278 bin genç var. Saraçhane Gençlik Kütüphanesi’ni kuracağız. İlk etapta pilot 10 merkezde dünya dilleri merkezlerini hayata geçireceğiz ve online olarak da dil eğitimi vereceğiz” dedi.

Gençlerin ulaşımına destek olacaklarını ifade eden Ekrem İmamoğlu, “Genç kart” projesini açıklayarak, “25 yaş altı ve öğrenci olmayan gençler ulaşımdan yüzde 40 indirimli faydalanabilecekler. Kültür etkinliklerinden de yüzde 40 indirim olacak” dedi. 75 bin üniversite öğrencisine aylık 400 lira karşılıksız burs verileceğini söyleyen İmamoğlu, 10 bin öğrenciye yurt imkânı ve ücretsiz etüt merkezlerinin de açılacağını dile getirdi.

İSTANBUL KÜRESEL KENT AKADEMİSİ KURULACAK

İstanbul’da işsizlikle mücadele amacıyla kent akademisini kuracaklarını söyleyen Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’da genel işsizlik yüzde 15’lerde... İBB’nin genişleyen hizmetleriyle 25 bin yeni istihdam sağlayacağız. Bölgesel istihdam ofisleri, kent enstitüleri ve İstanbul yatırım ve tanıtım ofisi açacağız” dedi. İmamoğlu ayrıca, 5 yıl içinde minimum 200 bin kişiye iş imkanı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.