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EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

2023 EKPSS tercih sonuçları açıklanma tarihi için gözler ÖSYM'de! EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 EKPSS tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih bekleniyor. Yapılan tercihler arasından kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirmesi yapılacak. 5 Ocak'ta başlayan EKPSS tercih başvuruları, 13 Ocak tarihinde sona erdi. Tercih sürecinin sona ermesinin akabinde sonuçların açıklanacağı tarih için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika duyurularına çevrildi. İşte 2023 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Giriş: 19.01.2023 - 22:14 | Güncelleme: ABONE OL
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  • EKPSS tecih sürecinin bitmesiyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih için heyecanlı bekleyiş başladı. 2023 EKPSS tercihleri 13 Ocak itibarıyla sona erdi ve sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl EKPSS tercih sonuçları 17 Şubat tarihinde açıklanmıştı. Peki, "2023 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte ÖSYM ile EKPSS sonuçları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

  • EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM'den EKPSS tercih sonuçlarına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. 

    Geçen yıl başvurular 14 Ocak'ta bitmiş, sonuçlar ise 17 Şubat'ta ilan edilmişti.

  • Söz konusu süre göze alındığında bu yıl sonuçların 16 Şubat 2023 Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

  • 2022 EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    EKPSS tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Sonuçlara ÖSYM sonuç internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişebilecek.

    2022 ÖSYM EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • EKPSS NEDİR?

    EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav sistemidir.

  • YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

  • Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

  • ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRMELERİN YAPILMASI

    Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

    Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

    Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

  • Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

     

    Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel Pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanl biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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