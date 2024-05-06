EKPSS kura başvuruları başladı! ÖSYM ile 2024 EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS kura başvuru tarihleri gündeme geliyor. 28 Nisan tarihinde ÖSYM tarafından sınava giren adaylar kura başvurularını gerçekleştirmeye başladı. 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sınavı kura başvuruları AİS ekranından yapacak. Henüz başvurusunu yapamayanlar EKPSS kura başvurusu ne zaman, nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. İşte ÖSYM AİS ekranı ile EKPSS başvuru ekranı ve kılavuzu
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EKPSS kura başvurusu başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılan EKPSS kuraları için başvurular ÖSYM tarafından gerçekleşecek. ÖSYM sınav takvimine göre EKPSS başvurular bugün başladı. Peki EKPSS kura başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte EKPSS kura başvuru kılavuzu
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EKPSS KURA BAŞVURUSU NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre Kuraya başvuracak adayların başvuruları 6-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır. ( Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru 4-5 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacaktır.)
2022 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerlidir. 2022-EKPSS’ye giren veya kura başvurusu bulunan adaylar, istedikleri taktirde 2024 EKPSS/Kura başvurularını yapabileceklerdir.
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ÖSYM DUYURDU!
2024-EKPSS: Kura İçin Başvuruların Alınması
“Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca, kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacaktır. Kuraya; ilkokul/ortaokul/ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya bu okullardan EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecektir. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaktır.
Kuraya katılmak için başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri, 6-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir. EKPSS/Kura için sistemde engel bilgisi bulunmayan ve başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak olan adayların, başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı “Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı” belgesini edinmeleri gerekmektedir.
Adaylar kura için başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 21 Mayıs 2024 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 21 Mayıs 2024 tarihi saat 23.59’a kadar yapabilecektir.
EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir. EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabilecektir.
2024-Kura’ya başvuracak adayların Ek’te yer alan 2024-EKPSS/Kura Başvuru Kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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EKPSS KURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Daha önce ÖMSS/EKPSS’ye başvuran ve engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar için tekrar Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi DÜZENLENMEYECEKTİR. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı olan ve eğitim bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar ÖSYM’nin internet sitesinden 2024 EKPSS/KURA’ya başvurularını bireysel olarak yapabileceklerdir.
İlk defa sınava girecek adaylar, EKPSS veya kuraya başvuracak adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde EKPSS/KURA için gereken engel grubu bilgisi bulunmayan veya EKPSS/KURA engel grubu bilgisinde değişiklik olan adaylar için Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi düzenlenecektir.
Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi, her aday için görevli tarafından 3 nüsha düzenlenerek aday ve görevli tarafından imzalanacaktır (İmza atamayacak durumda olan engelli adaylar için imza alanına uyarı yazınız.) 3 nüsha olarak düzenlenen ve imzalanan bu belgenin bir nüshası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünde, bir nüshası adayda kalacaktır. Diğer nüsha ise aday tarafından başvurunun yapıldığı ÖSYM Başvuru Merkezi görevlisine teslim edilecektir.
Kuraya başvuracak adaylar için düzenlenen Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinde adayın sadece engel grubu yazılacak, engeline ilişkin diğer bilgiler boş bırakılacaktır.
EKPSS KURA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Geçtiğimiz yıllarda kılavuzda yer alan açıklama şöyle:
EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48'inci maddesi 7'inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir. EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir. "Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi"ne sahip olanlar, Kura'ya başvurabileceklerdir. EKPSS'ye başvurusunu tamamlayan adaylar (sınava girmeseler de), Kura'ya başvuramayacaklardır.