Ekonomistler, Trump’ın gümrük vergileriyle küresel enflasyonun yüksek kalmasını bekliyor

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) üç ayda bir gerçekleştirilen "Ekonomi Uzmanları Anketi"nin 2025 ilk çeyrek sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre, 2025'te küresel ortalama enflasyon oranının yüzde 4 olması bekleniyor. 2024’ün son çeyreğinde bu oran yüzde 3,9 olarak tahmin edilmişti.

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Ekonomistler, küresel enflasyonun 2026'da yüzde 3,9’a ineceğini öngörüyor. Enflasyonun 2028 yılında ise yüzde 3,8 seviyesinde kalması bekleniyor.

Ekonomistler ayrıca enflasyon oranlarında bölgeye bağlı olarak büyük farklılıklar olacağını tahmin ediyor.

Bu yıl için enflasyon beklentileri, Batı Avrupa için yüzde 3, Kuzey Amerika için yüzde 3,2 ve Güneydoğu Asya için yüzde 3,2 ile küresel ortalamanın altında kaldı. Buna karşın 2025 enflasyon beklentileri, Güney Asya için yüzde 8,7, Güney Amerika için yüzde 24,6, Kuzey Afrika için yüzde 36,1 ve Doğu Afrika için yüzde 28,4 ile küresel ortalamanın üzerinde bulunuyor.

Ekonomistler 2025'te Almanya için yüzde 2,4, Avusturya için yüzde 2,9 ve İsviçre için yüzde 0,9'luk bir enflasyon oranı bekliyor.

Ifo araştırmacısı Niklas Potrafke değerlendirmesinde, “Yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla enflasyon beklentileri hafifçe yükseldi, ABD’nin gümrük tarifesi politikası birçok ülkede enflasyon beklentilerini yönlendiriyor.” ifadelerini kullandı. Ankete, 11-25 Mart 2025 tarihlerinde 131 ülkeden bin 489 ekonomist katıldı.