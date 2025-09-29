Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.100,80 %-0,45
        DOLAR 41,5744 %0,22
        EURO 48,7948 %0,40
        GRAM ALTIN 5.098,16 %1,44
        FAİZ 39,84 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 62,69 %1,74
        BITCOIN 111.644,00 %0,72
        GBP/TRY 55,9158 %0,35
        EUR/USD 1,1730 %0,23
        BRENT 69,62 %-0,73
        ÇEYREK ALTIN 8.335,49 %1,44
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomik güven eylülde hafif yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomik güven eylülde hafif yükseldi

        Ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,1 artarak 98 değerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 10:34 Güncelleme: 29.09.2025 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ekonomik güven eylülde hafif yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, endeks ağustosta 97,9 iken eylülde yüzde 0,1 artarak 98 oldu. Tüketici güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,4 azalarak 83,9'a geriledi.

        Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,2 artışla 100,8 olarak kayıtlara geçti.

        Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,1 azalarak 111 oldu.

        Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,4 yükselişle 109,2 olurken inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3,6 artışla 88,3 değerini aldı.

        Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

        Aylar/Yıllar 2021 2022 2023 2024 2025
        Ocak 96,7 102,3 99,7 99,6 99,7
        Şubat 96 99,5 99,3 99,2 99,2
        Mart 99,5 96,5 99,1 100,3 100,8
        Nisan 94,2 95,8 102,6 99,2 96,6
        Mayıs 93 98 104,1 98,3 96,7
        Haziran 98,7 94,8 101,5 95,8 96,7
        Temmuz 101,7 94,3 99,6 94,4 96,3
        Ağustos 102,6 94,9 94,4 93,1 97,9
        Eylül 104,3 95 95,6 95 98
        Ekim 103,3 97,9 96,8 98,1
        Kasım 101,5 97,6 95,4 97,2
        Aralık 99,7 98,4 96,5 98,9
        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Habertürk Anasayfa