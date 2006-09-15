İnternetten bedava müzik

ABD müzik devi Universal, kendine bağlı tüm sanatçıların eserlerini internetten ücretsiz dağıtmaya karar verdi. Karar, başta Apple olmak üzere, birçok şirketin tepkisini çekti

Universal, kararı korsanlar da tüketicidir prensibiyle aldı.

Müzikleri şimdilik sadece ABD'li ve Kanadalı internet kullanıcıları indirebilecek.



Universal arşivini 'Spiralfrog' adlı yeni bir şirket üzerinden açacak. Sanatçıların telif ücreti sorunuysa reklamla çözülecek.



Reklam geliri Universal, Spiralfrog ve sanatçılar arasında paylaştırılacak.

Dünya müzik piyasasının yüzde 25'ini elinde tutan Universal Music, 1 milyondan fazla eserin telif hakkına sahip.

Ancak bu gelişme, internet üzerinde ücretli müzik indirilmesini sağlayan, başta Apple olmak üzere birçok şirketi rahatsız etti.

Apple, bu piyasanın yüzde 70'ini elinde tutuyor ve kullanıcılardan ücret alıyor.

