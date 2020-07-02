Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Burak Şeker, Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Abdülkadir Kayalı (Dk. 56 Otoo),Malle, Andusic (Dk. 56 Serdar Güncü),Cenk Güvenç, Sezer Özmen (Dk. 70 Kaan Kayalı),Anıl Taşdemir, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 89 Emirhan Çakır),Ezeh (Dk. 70 Celal Emir Dede)

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Alparslan Erdem (Dk. 71 Bülent Cevahir),Attamah, Darri (Dk. 71 Muhammet Egemen Pehlivan),Zeki Yıldırım (Dk. 78 Barış Başdaş),Sobiech, Ndao, Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek (Dk. 45 Koray Altınay),Yalçın Ayhan (Dk. 78 Efe Tatlı),Sabo

Goller: Dk. 48 ve 60 Sabo, Dk. 52 ve 75 Sobiech, Dk. 54 Darri (Fatih Karagümrük)

Sarıkartlar: Dk. 23 Andusic, Dk. 55 Şaban Özdeş (yardımcı antrenör) (Ekol Hastanesi Balıkesirspor),Dk. 80 Efe Tatlı (Fatih Karagümrük)