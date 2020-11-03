Satış ekibi otomasyonu girişimi Ekmob, melek yatırım platformu Angel Effect liderliğinde TechOne Girişim Sermayesi Fonu, Lima Ventures ve melek yatırımcıların katıldığı yatırım turunda 25 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldığını bildirdi.
Yeni yatırım ile birlikte, Ekmob'un küresel etkinliğini artırmayı ve yeni pazarlara açılmayı hedeflediği belirtildi.
Yatırım turu hakkında konuşan Ekmob Kurucusu ve CEO'su Sunay Şener, "İstanbul Esenler'den 53 ülkeye tamamen yerli yazılımımızla hizmet sağlıyoruz. Bu yatırımla birlikte yeni pazarlara açılıp teknoloji ihracatımızı artıracağız" dedi.
Ekmob 2019 yılında 6 milyon TL değerleme ile yatırım almıştı. Son yatırım ile birlikte, 1 yıl içerisinde değerini 4 katına çıkartan Ekmob'un yatırımcıları arasında Agah Uğur, Koray Gültekin Bahar, Serdar Urçar, Levent Akpulat, Erol Teberoğlu, Ali Rıza Babaoğlan, Erman Turan, Merve Gürel, Samican Tandoğdu, Angel Effect, Engin Frayman, Altay Tınar ve Melih Herman bulunuyor.
2017 yılında firmaların saha satış süreçlerinde yeni bir kültür inşa etmek üzere kurulan Ekmob, 2020 itibariyle aralarında Temsa, Ekici, Eczacıbaşı, Fıratpen, ING Bank, NG Kütahya Seramik, Korozo, İzeltaş, NN Hayat ve Emeklilik, Novartis, Fiba Emeklilik, Prometeon (Pirelli),QNB Finansbank ve Scania'nın da bulunduğu 300'den fazla kurumsal firmaya bağlı 5 binin üzerinde satış personeline hizmet veriyor.
Ekmob, satış ekiplerini veri ile yönetmeyi sağlarken, ekiplerin müşterileriyle yaptıkları arama, video konferans, ziyaret gibi aktivitelerin hepsini kaydedebildiği ve CRM datasına çevirebildiği aktarıldı.
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