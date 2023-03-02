Yani aslında kraliçe ekmeğin yerine geçebilecek diğer bir alternatif olan böreği kastediyor, aklımızda canlanan çeşitli pastaları değil. İşin en ilginç tarafı; bu sözün kraliçenin söylediğine dair tek bir kanıt bile yok. Peki, nasıl oldu da kendisiyle bu kadar ilişkilendirildi?