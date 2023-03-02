Hikâyeye göre, Fransız devrimi sırasında açlıktan ölmek üzere olan köylü tebaasına ekmek kalmadığı söylendiğinde Fransa kraliçesi olan Marie-Antoinette'in tepkisi "Ekmek yoksa pasta yesinler!" idi.
Kek ekmekten daha pahalı olduğu için anekdot, Marie-Antoinette'in sıradan insanların koşullarına ve günlük yaşamlarına kayıtsızlığının bir örneği olarak gösterildi. Peki, bu sözleri gerçekten söylemiş miydi? Muhtemelen hayır.
(Cümlenin İngilizce versiyonunda geçen "cake" kelimesi Türkçe'ye pasta olarak çevrilmiş.)