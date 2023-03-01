Tarih bu zamana kadar birçok ürkütücü insanlık suçu yazdı. Ancak yine de bu hiçbirini daha az korkunç hale getirmedi. Örneğin, bu yazının konusu olan siyahi bebeklerin timsah yemi olarak kullanılması gibi.

Bu uygulamanın ABD'de, köleliğin en yoğun olduğu zamanlarda yaşandığı düşünülüyor. Tam olarak kanıtlanamasa da elimizdeki belgeler bu olayın nadir de olsa gerçekleştiğine işaret ediyor.