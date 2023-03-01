21 Eylül 1923 yılında ise Oakland Tribune isimli gazetede -artık yayınlanmıyor- konuyla ilgili bir makale yayınlandı. Makalede, timsah önüne atılan bebeklerin hiçbir zarar görmediği, annelerin çocuklarını sudan "mutlu ve gülerek" çıkardığı anlatılıyordu.
Bebekler, sadece timsahları yuvasından çıkarmak için kullanılıyordu. Bu sayede timsah avcıları ödüllerini alırken, bebeğini feda eden anneler de iki dolar kazanıyordu. Hatta makale, bu iş için "siyah lokmaların" daha iyi olduğunu çünkü daha dikkat çekici olduğunu da belirtiyordu.
Fotoğrafta The Atlanta Independent gazetesinin 11 Ekim 1923 tarihinde olay hakkında "Florida eyaletinde bebekler timsah yemi olarak kullanıldı" başlığı attığı görülüyor.