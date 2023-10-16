Ekmek yemeyi bırakırsanız vücudunuzda ne gibi değişiklikler meydana gelir?

TOKSİTE MADDELERDEN UZAKLAŞIRSINIZ

Modern dünyada ekmek üretimi için çiftçiler buğdaylara çok sayıda böcek ilacı sıkıyor. Kemirgenler ve mantarlardan korumak için farklı kimyasal maddelerden geçirilen buğdaylar toksite maddelerle doluyor. Ek olarak üreticiler unu beyazlatmak için insan sağlığına son derece zararlı olan "benzoil peroksit, persülfatlar ve klor dioksit gibi maddelerle yıkama işlemi yapabiliyor.

Bu nedenle ekmek satın almadan önce rafine undan değil, organik unla yapıldağından emin olun.