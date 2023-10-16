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        Haberler Sağlık Ekmek yemeyi bırakırsanız vücudunuzda ne gibi değişiklikler meydana gelir?

        Ekmek yemeyi bırakırsanız vücudunuzda ne gibi değişiklikler meydana gelir?

        Birçok insan giderek ekmek tüketimini azaltmaya başladı. Binlerce sosyal medya fenomeni un bazlı ürünleri yemeyi bıraktıktan sonra vücutlarında meydana gelen değişiklikleri paylaşıyor. Peki ekmeği tamamen hayatınızdan çıkarmak gerçekten faydalı mı ve vücudunuzda ne gibi değişiklikler görebilirsiniz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 14:01 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:01
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        • 1

          OBEZİTENİN ÖNÜNE GEÇEBİLİRSİNİZ

          Ekmek yemeyi bırakanların yüzde 70'inden fazlası ilk 2 hafta içinde kilo veriyor. Bir dilim orta boy ekmek 0,6 gram lif içerir ve diğer bileşenler vücut yağına dönüşür. Ekmeğin glisemik indeksi çikolatan bile daha yüksektir. Hamur işlerinin içerdiği nişasta da sindirim sisteminde parçalanarak kan dolaşımında glikoza dönüşür, bu da kısa sürede acıkmanıza neden olur. Unlu gıdaları hayatınızdan çıkarmanız kilo vermenize yardımcı olurken, kan şekeri seviyenizin de düzelmesini sağlar.

        • 2

          İNSÜLİN DİRENCİNİZ NORMAL SEVİYELERE GELİR

          Beyaz un kandaki şeker seviyesinin yükselmesine neden olur ve bunun sonucunda insülin seviyesi yükselir. Bir dilim ekmek yediğinizde kan şekeriniz hızla yükselir ve yine hızla düşer. Kan şekeriniz hızla düştüğü için kendinizi kötü hisseder ve daha fazla karbonhidrat tüketme ihtiyacı duyarsınız. Kan şekeri seviyesinde meydana gelen bu tür ciddi değişiklikler şeker hastalığına neden olabilir. Ekmeği hayatınızdan kademeli olarak çıkarmak kan şekeri seviyenizin dengeli kalmasını sağlar ve insülin direncini normal seviyeye getirir. Ancak şeker hastalığınız varsa ekmeği bırakmadan önce doktorunuza danışmayı unutmayın.

        • 3

          DAHA GENÇ GÖRÜNMEYE BAŞLARSINIZ

          Ekmeği bilinçsizce tüketmek erken yaşlanmaya neden olur. Özellikle beyaz ekmeğin içerisinde bulunan rafine un ürünleri gerçekte olduğunuzdan daha yaşlı görünmenizi sağlar.

        • 4

          SİNDİRİM SORUNLARINIZ DÜZELİR

          Gluten sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Unlu gıdalar tükettikten sonra yaşanılan hazımsızlık hissi gluten intoleransından kaynaklanıyor olabilir.

        • 5

          CİLT SORUNLARININ ALTINDA YATAN NEDEN OLABİLİR

          Fazla unlu ürünler tüketmek cilt sorunlarına neden olabilir. Akne genellikle ekmeğin içerdiği glutenden (Latince "yapıştırıcı" kelimesine denk gelir) kaynaklanır. Vücut gluteni atamadığında bağırsak hasarına neden olur.

        • 6

          TOKSİTE MADDELERDEN UZAKLAŞIRSINIZ

          Modern dünyada ekmek üretimi için çiftçiler buğdaylara çok sayıda böcek ilacı sıkıyor. Kemirgenler ve mantarlardan korumak için farklı kimyasal maddelerden geçirilen buğdaylar toksite maddelerle doluyor. Ek olarak üreticiler unu beyazlatmak için insan sağlığına son derece zararlı olan "benzoil peroksit, persülfatlar ve klor dioksit gibi maddelerle yıkama işlemi yapabiliyor.

          Bu nedenle ekmek satın almadan önce rafine undan değil, organik unla yapıldağından emin olun.

        • 7

          BEYAZ EKMEK YERİNE TAM TAHILLI EKMEKLERİ TERCİH EDİN

          Tam buğday ve çavdar unudan yapılan ekmekler beyaz ekmeğe göre çok daha iyidir. Tam tahıllı ekmeklerin besin değeri beyaz ekmelere göre son derece yüksektir. Beyaz ekmekler genellikle kalitesiz unlardan yapılır.

          Kaynak: Bright Side

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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