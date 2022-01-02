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Son dakika: 'Ekmek Teknesi' oyuncusu Selin Dilmen: Karakteri silemedim

Selin Dilmen: 'Necibe'yi unutturamadım!

Türk televizyonlarının unutulmaz dizilerinden olan 'Ekmek Teknesi'nde canlandırdığı 'Necibe' karakteriyle hafızalara kazınan Selin Dilmen ile hem geçmişi yad ettik hem de bugünü konuştuk. 2009 yılında bir Ege kasabasına yerleştiğini ancak umduğunu bulamadığını söyleyen Dilmen, "Zannettik ki her şey internette özenildiği gibi olacak ama 10 yıl sürdürebildik." dedi. Pek çok Yeşilçam filminde de rol alan oyuncu, "Setlerde başlayıp bugüne kadar devam eden bir dostluğum yok. Oyuncular birlikte rol aldıkları projeler devam ederken aile gibi olurlar ama proje bittikten sonra bağları giderek zayıflar. Bu üzücü bir durum elbette ama gerçek." ifadelerini kullandı

02.01.2022 - 08:43 | Güncelleme: RÖPORTAJLAR

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    2000'li yılların başlarında yayınlanan ve Türk televizyonlarının fenomen dizisi olan 'Ekmek Teknesi', verdiği mesajlar ve özlenen mahalle kültürünü yansıtmasıyla kendi döneminin en çok izlenen yapımlarından biriydi. Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Peker Açıkalın, Kadir Çöpdemir, Mazhar Alanson, Eray Demirkol ve Hasan Kaçan gibi isimlerin de rol aldığı dizi, orta sınıf kendi halinde bir mahallenin yaşamını, sevinçleri ve hüzünleri ile hayata tutunma çabalarını ekranlara yansıtmıştı.

  • Kuzguncuk'u kendisine mekan edinmiş ve birbirinden naif öyküleri mizah ile harmanlayan 'Ekmek Teknesi'nin oyuncularından usta sanatçı Savaş Dinçel, aramızdan 2007 yılında ayrıldı. Diğer oyuncuların bazıları günümüzde de sinema ve televizyonlarda karşımıza çıksa da bir kısmı gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

  • Onlardan biri de; 'Necibe' karakterine hayat veren Selin Dilmen... Bir dönem 'Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Dilmen, 1986-1989 yılları arasında kariyerine 13 film sığdırmış, Kenan Kalav, Faruk Tınaz, Zafer Yılmaz ve Tarık Tarcan gibi jönlere partnerlik etmişti. Ardından sunuculuk yapan ve pek çok dizide de rol alan oyuncu yıllar sonra konuştu. Dilmen, sanat yolculuğunu ve şimdilerde neler yaptığını anlattı...

  • Pek çok ünlü film ve dizide rol aldınız? Son yıllarda ekranlardan uzaksınız. Neler yapıyorsunuz?

    2009 yılında herkes gibi benim ve ailemin de hayali olan küçük bir sahil kasabasına yerleşip daha dingin bir hayat yaşama projesini gerçekleştirdik. Zannettik ki her şey internette özenildiği gibi olacak. Yaklaşık 10 yıl sürdürdük o hayatı. Güzel yanları olduğu gibi önceden tahmin edilemeyecek yanlarının da olduğunu yaşayarak öğrendik. Böylece mesleğimden ve çevremden uzaklaşmış oldum. Gelen teklifleri doğru değerlendiremedim belki de. Sonunda İstanbul’a olan özlemim ağır bastı ve geri döndük.

  • Sosyal medyada programlar yapıyorsunuz...

    Her Pazar saat 21:30’da Instagram’da canlı yayın yapıyorum. Ağırlaşan yaşam koşullarının köşeye sıkıştırdığı insanlara bir nebze de olsa moral desteği vermeye çalışıyorum. Umudu canlı tutmaya, gülümsemeye ve hayata olumlu bakmaya gayret ediyoruz birlikte. Çok çeşitli dallarda uzman olan değerli konuklar ağırlıyorum programda. Geri dönüşler çok güzel. Hayatlara dokunduğumuzu, yaralara üflediğimizi görüyorum. O yüzden bu programı çok önemsiyorum.

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