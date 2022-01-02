Pek çok ünlü film ve dizide rol aldınız? Son yıllarda ekranlardan uzaksınız. Neler yapıyorsunuz?



2009 yılında herkes gibi benim ve ailemin de hayali olan küçük bir sahil kasabasına yerleşip daha dingin bir hayat yaşama projesini gerçekleştirdik. Zannettik ki her şey internette özenildiği gibi olacak. Yaklaşık 10 yıl sürdürdük o hayatı. Güzel yanları olduğu gibi önceden tahmin edilemeyecek yanlarının da olduğunu yaşayarak öğrendik. Böylece mesleğimden ve çevremden uzaklaşmış oldum. Gelen teklifleri doğru değerlendiremedim belki de. Sonunda İstanbul’a olan özlemim ağır bastı ve geri döndük.