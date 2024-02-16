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        Haberler Spor Diğer Güreş Son dakika haberi Milli güreşçi Nesrin Baş Avrupa şampiyonu! - Diğer Haberleri

        Son dakika haberi Milli güreşçi Nesrin Baş Avrupa şampiyonu!

        Milli sporcumuz Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kiloda altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 22:00 Güncelleme: 16.02.2024 - 22:57
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        Nesrin Baş Avrupa şampiyonu!
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        Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda altın madalya kazandı.

        Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda 72 kiloda mindere çıkan Nesrin, finalde son Avrupa şampiyonu Rumen sporcu Alexandra Nicoleta Anghel'le karşılaştı.

        Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan 21 yaşındaki milli sporcu, rakibini 5-1 yenerek kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

        "TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

        Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Nesrin Baş, “Gerçekten çok mutluyum, gururluyum. Çok çalıştık, çok emek verdik bugünlere gelmek için. Her zaman hayalini kurdum. Hayal ettim ve başardım. Çok mutlu ve gururluyum. Hedefim her zaman İstiklal Marşımızı okutmak ve bayrağımızı dalgalandırmak. Bu genç yaşımda bir de bir ilki başardım. Her zaman Türk kadınının gücünü göstermeye devam edeceğiz. Beni bugünlere getiren hocalarıma, özellikle aileme çok teşekkür ederim. Dualarınızı eksik etmediğiniz için çok teşekkür ederim. Ev sahibi ile karşılaşmak zordu. Baskı çoktu. Biz inandık başardık. İnşallah daha güzel başarılara adım adım gideceğim" ifadelerini kulandı.

        BEŞİKTAŞ'TAN KUTLAMA MESAJI

        Beşiktaş Kulübü, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda altın madalya kazanan ve siyah-beyazlıların güreş takımının sporcusu olan milli güreşçi Nesrin Baş'ı kutladı.

        Kulübün internet sitesinden yayımlanan tebrik mesajında, "Güreş takımımızın milli sporcusu Nesrin Baş, Romanya'nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Romanyalı rakibi Alexandra Nicoleta Anghel’i 5-1 yenerek şampiyon oldu. Avrupa şampiyonu olarak ülkemizi ve camiamızı gururlandıran Nesrin Baş’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.

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