Marmara Denizi’nde kargo gemisinin batma anına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde oluşturulan kriz merkezinden çalışmaların koordinesi sağlanırken, 6 mürettebatın, denizin 51 metre derinliğinde tespit edilerek görüntülenen 'BATUHAN A' isimli gemide olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

AA'nın haberine göre Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından Hüseyin Tutuk'un gemi batmadan kısa süre önce çektiği görüntülere ulaşıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan geminin mürettebatındaki 6 kişinin yakınları, enkaza 51 metre derinlikte görüntüleme cihazlarıyla ulaşılmasının ardından bölgedeki çalışmaları sahilden endişeyle takip ediyor.

Kayıp denizcilerden, söz konusu gemide olaydan 4 gün önce çalışmaya başlayan Tutuk'un, Manisa'da yaşayan ailesine gönderdiği görüntülü mesaj ortaya çıktı.

Tutuk'un, eşine gönderdiği videoda, batmak üzere olan gemiye dolan suyu göstererek, "Allah'ım sen yardım et ya Rabbi, gemi batıyor. 5'inci, 6'ncı elbisem gece 01.00'den bu yana. 6 saattir aynı yerdeyiz." dediği duyuluyor.​​​​​​​

Öte yandan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ın, 51 metre derinlikte tespit edilen gemiye ulaşmak için saat 17.00 itibarıyla dalışın gerçekleştirileceğini belirttiği, TCG AKIN Gemisinin yer sabitleme çalışmaları sırasında halatının koptuğu ve dalışın gerçekleştirilemediği öğrenildi.

DALGIÇLAR BU GECE YA DA YARIN SABAH ERKEN SAATTE DALACAK

Arama çalışmalarını denize açılarak takip eden Vali Mahmut Demirtaş, gerekli önlemlerin alınmasının ve sabitlemenin yapılmasının ardından, ‘BATUHAN A’ isimli gemiye ulaşmak için dalgıçların bu gece ya da yarın sabah erken saatte dalışı gerçekleştireceğini belirtti.

Demirtaş, "Hava muhalefeti ve beklenmeyen olumsuz gelişmeler nedeniyle dalış saat 17.00 itibarıyla yapılamadı. Bu gece ya da en geç yarın sabah dalgıçlarımız batan gemiye ulaşacak. Ekiplerimiz, büyük bir özveri ve fedakarlıkla 6 mürettebatın bulunması için çalışıyor. Gece- gündüz demeden hem Mudanya hem de Karacabey ilçelerinde kurulan kriz merkezlerinde süreç yakinen takip ediliyor" dedi.