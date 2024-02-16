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Sarıyer’deki meşhur balıkçı restoranı Balıkçı Kahraman’daki 27.100 liralık adisyona ilişkin haberimiz sosyal medyada konuşulmaya devam ederken aynı mekanın geçen yıl bu zamanlarda bir şikayete konu olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada konuşulmaya devam eden ilk haberimiz.

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Tüketicilerin şikayetlerini yazdığı Şikayetvar isimli internet sitesinde 6 Mart 2023’te paylaşılan bir adisyonda Balıkçı Kahraman’daki 9.500 liralık hesap için “Böyle bir fiyat uygulaması boğazdaki en lüks restoranlarda bile yok, insanları yanıltıyorlar” diye yazıldığı görüldü.

Aynı paylaşımda “Yalnızca 3 kişi gittik ve çok az yemek yedik. 9.500 TL hesap bu devirde insanları aldatmaktan başka bir şey değil. Restoranda meze bile yok. Biraz insaflı olun. Servis ve lezzetler bu parayı hak etmiyor” denildi.

Sosyal medyaya konu olan son adisyon ile geçen yılki bu adisyon karşılaştırıldığında en dikkat çeken fark ise kalkandaki yüzde 233’ü bulan fiyat artışı. Geçen yıl 4.500 lira tutan iki kişilik kalkan son paylaşılan adisyonda yine iki kişi için neredeyse 3 katını aşarak 15.000 lira olarak görülmüştü.

Ünlü restoran aynı orandaki artışı hizmet bedeline de yansıtmış. Buna göre geçen yıl 820 lira olan garsoniye bedeli, 2.650 lira olarak hesaba geçmiş.

Adisyondaki diğer kalemlere de benzer oranlarda zam yapıldığı şüphe götürmezken yıllık enflasyonun son bir yılda yüzde 65’i bulduğu tabloda restorandaki yüzde 233’lük zamlar dudak uçuklattı. Üstelik bu dönemde asgari ücrete ise yüzde 99 oranında zam yapılmıştı.