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        Haberler Ekonomi Teknoloji Teknoloji şirketleri yapay zekayı seçim yararına kullanacak - Teknoloji Haberleri

        Teknoloji şirketleri yapay zekayı seçim yararına kullanacak

        Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri bu yıl ABD başkanlık seçimlerinde ortaya çıkabilecek aldatıcı içeriklere karşı birlikte çalışacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 22:39 Güncelleme: 16.02.2024 - 22:39
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        Teknoloji şirketleri yapay zekayı seçim yararına kullanacak
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        Adobe, Amazon, Google, IBM, Meta, Microsoft, OpenAI, TikTok ve X'in de aralarında bulunduğu 20 teknoloji şirketi, dünya genelinde bu yıl düzenlenecek seçimlerde yapay zekanın aldatıcı şekilde kullanımına karşı birlikte mücadele etme taahhüdünde bulundu.

        Yapılan ortak açıklamada, 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2024) önde gelen teknoloji şirketlerinin, aldatıcı yapay zeka içeriklerinin 40'tan fazla ülkede 4 milyardan fazla seçmenin oy kullanacağı bu yılki seçimlere müdahale etmesini önlemeye yardımcı olma sözü verdiği bildirildi.

        Fotoğraf: AA

        ZARARLI YAPAY ZEKA İÇERİKLERİNİ TESPİT EDECEKLER

        Açıklamada, 20 teknoloji şirketinin zararlı yapay zeka içeriklerini tespit ederek karşı koymak için birlikte çalışma sözü verdiği vurgulandı.

        Bu şirketlerin, "2024 Seçimlerinde Yapay Zekanın Yanıltıcı Kullanımıyla Mücadeleye Yönelik Teknoloji Anlaşması"nı imzaladığı belirtilen açıklamada, anlaşmanın seçmenleri aldatmak amacıyla yapay zeka tarafından oluşturulan zararlı içeriklere karşı teknolojinin kullanılmasına yönelik bir dizi taahhüdü içerdiği bilgisi paylaşıldı.

        Açıklamada, anlaşmanın çevrim içi toplulukları zararlı yapay zeka içeriklerine karşı korumaya yönelik önemli bir adım olduğuna işaret edilerek, Adobe, Amazon, Anthropic, Arm, ElevenLabs, Google, IBM, Inflection AI, LinkedIn, McAfee, Meta, Microsoft, Nota, OpenAI, Snap, Stability AI, TikTok, Trend Micro, Truepic ve X'in anlaşmayı imzalayan şirketler olduğu kaydedildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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