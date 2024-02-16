Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        66
        Fenerbahçe
        FB
        64
        Trabzonspor
        TS
        40
        Beşiktaş
        BJK
        40
        Kasımpaşa
        KSM
        38
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        27
        Gaziantep FK
        GFK
        27
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Son dakika haberi TFF, VAR kayıtlarının yayınlanacağını açıkladı! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi TFF, VAR kayıtlarının yayınlanacağını açıkladı!

        TFF, Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın VAR kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 18:05 Güncelleme: 16.02.2024 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        TFF açıkladı: VAR kayıtları yayınlanacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de VAR kayıtları 26. hafta itibarıyla sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

        TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Maçın Hakeminin VAR'a Çağrıldığı Pozisyonların Kayıtları Yayınlanmaya Başlıyor

        Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor.

        Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

        On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.

        Trendyol Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yağmursuz ve ilkbahara benzeyen günler yaklaşıyor
        Yağmursuz ve ilkbahara benzeyen günler yaklaşıyor
        Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler
        Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kim takar bu gözlüğü!
        Kim takar bu gözlüğü!
        Türkiye’nin yüzde 52.7’si mutlu
        Türkiye’nin yüzde 52.7’si mutlu
        Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?
        Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?
        Devler rekor kırdı, bizimkiler nal topladı!
        Devler rekor kırdı, bizimkiler nal topladı!
        İki gence kancayı taktılar!
        İki gence kancayı taktılar!
        Bakan Şimşek: Sıra dışı bir şey yapmayacağız
        Bakan Şimşek: Sıra dışı bir şey yapmayacağız
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü
        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü
        Habertürk Anasayfa