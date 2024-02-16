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        Haberler Gündem Son dakika: Erzincan İliç'teki maden göçüğü olayında 6 tutuklama talebi! 2 şüpheli serbest

        Erzincan İliç'teki maden göçüğü olayında 6 tutuklama talebi! 2 şüpheli serbest

        DHA'nın haberine göre; Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklama talebi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılma talebi ile mahkemeye sevk Madende kayıp 3 işçinin "manganez ocağı"nda olduğu ihtimali üzerinde durulurken, ocakta araçlara ait bazı parçalar bulunduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 21:00 Güncelleme: 16.02.2024 - 21:19
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        Erzincan İliç'teki maden göçüğü olayında 6 tutuklama talebi! 2 şüpheli serbest
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        Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden 3’ünün, "manganez ocağı"nda olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

        İlçeye bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubatta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları, 4. gününde devam ediyor.

        Ekiplerin izlediği güvenlik kamerası görüntüleri sonucu çalışma yapılan bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi.

        Maden sahasında toprak kaymasının ilk yaşandığı yığın liç alanının arka kısmındaki "manganez ocağı" bölümü de çalışmalarda metal yoğunluğu belirlenen noktaların arasında bulunuyor.

        Olay anında bu bölgedeki yol üzerinde hareket halinde olan iki aracın, toprak kaymasının etkisiyle yığın liç alanının arka bölümünde yer alan "manganez ocağı"na düştüğü değerlendiriliyor.

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        Derin bir oyuk halinde ve toprak kaymasını önlemek için "şev" yapılan bu ocakta araçlara ait bazı parçalar da bulundu.

        İzlenen güvenlik kamerası görüntüleri ve bulgulardan yola çıkan ekipler, kayıp 3 işçi ile 2 aracın bu noktada olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün yaptığı açıklamada, "9 kardeşimizi arıyoruz. Bu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, işçilerimizin 3ünün bir lokasyonda, 6sının diğer bir lokasyonda olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullanmıştı.

        BAKAN BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamada, "9 kardeşimizi arıyoruz. Bu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, işçilerimizin 3'ünün bir lokasyonda, 6'sının diğer bir lokasyonda olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullandı.

        SİYANÜR TESTLERİ SÜRÜYOR

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        Bölgede siyanür tehlikesi nedeniyle sürekli olarak ölçümler yapıldığını söyleyen Bakan Bayraktar, şu ana kadar kirlilik tespit edilmediğini söyledi ve "Halk sağlığını veya orada çalışan personeli tehdit edecek herhangi bir şey söz konusu değildir." dedi.

        İKİNCİ FAZ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgede ikinci faz çalışmalarının başladığını duyurdu. Bayraktar, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

        13 Şubat'ta yaşanan elim kazanın hemen ardından geldiğimiz Erzincan İliç'teki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AFAD ve kurumlarımızla gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantımızın ardından sahada kapsamlı incelemelerde bulunduk. Bu akşam itibarıyla kayan toprağın tahliyesi, su alanlarının korunması için ilave tedbirlerin devreye alınması yönünde ikinci faz çalışmalarını başlattık.

        8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Faciaya ilişkin başlatılan soruşturma ise devam ediyor. Bakan Bayraktar, 8 kişinin adliyeye sevk edildiğini söyledi.

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