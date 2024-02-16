Texas valisi ABD-Meksika sınırı yakınındaki Eagle Pass'ta 'askeri üs' inşa edecek

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ABD'nin Texas eyaletinde Cumhuriyetçi Vali ve Başkan Biden yönetimi arasındaki 'düzensiz göçmen' krizi derinleşiyor.

Texas'ın Cumhuriyetçi Valisi Abbott, yasadışı göçü durdurma çabalarının bir parçası olarak düzensiz göçün en yoğun yaşandığı yerlerden olan ABD-Meksika sınırı yakınlarındaki Eagle Pass kentinde bir askeri "ana kamp" inşa etme planı açıkladı.

Vali Greg Abbott ve eyalet yetkilileri düzenledikleri basın toplantısında, tesisin Rio Grande kıyısında 80 dönümlük bir kompleks olacağını ve 1800 asker barındıracağını ve kapasitenin 2300'e kadar genişleyebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ve hükümetine karşı sınır anlaşmazlığı konusunda direnmeye devam eden Texas Valisi Greg Abbott'un emriyle hareket eden ulusal muhafızlar, bir süredir Eagle Pass bölgesindeki güvenlik çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.