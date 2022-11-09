'Ekmek aralıkta 5 TL'nin üzerinde olmayacak'

DHA

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın İstanbul'da aralık ayı gelmeden 5 TL'ye satılan ekmeğin, 7.5 TL çıkabileceği yönündeki açıklamalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Balcı, açıklamaların esnafı ve milleti üzdüğünü belirterek, "Bu mesleği icra etmeyen kişinin Türk milleti adına sarf ettiği kelimeleri şiddetle kınıyoruz, nefretle karşılıyoruz, doğru bulmuyoruz. Bu kişinin bu mesleği icra etmediğini, yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını, basında yer verilmesinin doğru olmayacağını ilgili basın yayın kuruluşuna ifade etmemize rağmen bunu yayına çıkararak, bu talihsiz açıklamalara sebep olunmasını da doğru bulmuyoruz. Aynı kişi milletimize hakaret etiği gibi gerçekle bağdaşmayan ifadeler kullanmıştır. Milletimizin yılda 210 kilogram ekmek tükettiğini söylüyor. Oysa ki bizim insanımız yılda 81 kilogram ekmek tüketiyor yani günde 224 gram ekmek tüketiyor. Bu da normal olan ekmek tüketimidir. Yılda 210 kilogram ekmek tüketilmiş olsa bizim günde 243 milyon adet ekmek tüketmiş olmamız gerekiyor. Türkiye'de bugün 96 milyon adet ekmek tüketiliyor, 101 milyon adet ekmek üretiliyor. Hiçbir bilimle alakalı olmayan talihsiz bir açıklama olduğunu görüyoruz. Nimete saygısızlık yaparak ekmekle alakalı küçümseyici ifadeler kullanması son derece yanlıştır. Ekmek Türk vatandaşı için dünyada yaşayan insanlar için nimettir" diye konuştu.

7.5 TL OLMASI GERÇEK DIŞI

Balcı, ekmek fiyatıyla ilgili iddialara ilişkin, "Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken, fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına rağmen komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin 'Aralıkta 7,5 TL olacak' demesi, gerçek dışıdır çünkü bu kişilerin fiyat talep etme yetkisi de yoktur. Dün biz bu kişi ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yetkisiz kişilerin yanlış bilgilendirmemesi konusunda bugün Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat edeceğiz. Bugüne kadar hem esnafımızın hem de halkımızın mağdur olmaması konusunda her türlü çalışma yapıldı. Haziran ayında en son desteklemenin son bulması beklenirken Cumhurbaşkanı'mızın talimatı ile destekler devam etmekte, esnafımızı büyük ölçüde rahatlatmakta. Birçok gideriniz var, bu giderler karşısında esnafın da mağdur olmaması adına en makul rakamlarla bugüne kadar gelindi" dedi.



Balcı, ekmek fiyatının 5 TL'nin üstünde olmayacağını belirterek, "Aralık ayında ekmek 5 TL'nin üzerinde olmayacak. Ocak ayında da kamuoyunda yer aldığı şekilde bir ekmek fiyatı ile karşı karşıya kalmayacağız. Ocak ayında da 5 TL olarak devam edeceğini düşünüyorum. Ekmeğin 7,5 TL olması gündemimizde yok. 30 üyesi olan birini, kanal kanal gezdirip haber yaptırmayı ben doğru bulmuyorum. Israrla programa da çıkarmalarına anlam vermiş değilim. Şu anda azami fiyat 5 TL olarak uygulanıyor Türkiye'de. Ocak ayından itibaren en makul fiyat neyse bu konuda açıklama yapabiliriz. Bugüne kadar maliyet artışlarını ekmeğe yansıtsaydık şubat ayında belki 7 TL olabilirdi" diye konuştu.