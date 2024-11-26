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        Haberler Gündem Güncel Ekmek almaya giderken otomobil çarptı | Son dakika haberleri

        Ekmek almaya giderken otomobil çarptı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde ekmek almaya giderken otomobilin çarptığı 69 yaşındaki Mehmet Tepe hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 16:54 Güncelleme: 26.11.2024 - 16:54
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        Ekmek almaya giderken otomobil çarptı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde otomobilini yol kenarına park ettikten sonra karşı yöndeki fırından ekmek almak için yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Tepe'ye, K.K. idaresindeki otomobil çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Tepe, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü K.K. gözaltına alındı.

        Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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        #ordu
        #trafik kazası
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