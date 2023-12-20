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        Haberler Yemek Yapma Ekmeğin en lezzetli hali! İtalyan Focaccia tarifi!

        Ekmeğin en lezzetli hali! İtalyan Focaccia tarifi!

        Ekmek, dünyanın en eski ve en sevilen yiyeceklerinden biridir. Farklı şekillerde ve farklı malzemelerle yapılan ekmekler, her damak tadına hitap eder. İtalyan mutfağının en sevilen ekmeklerinden biri olan focaccia, hem lezzetli hem farklı hem de doyurucu bir seçenektir. İşte yapılışı oldukça pratik focaccia tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 10:20 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:20
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        • 1

          İtalyan mutfağının en sevilen ekmeklerinden biri olan focaccia, hem lezzetli hem de besleyici bir seçenektir. Yumuşak dokusu ve çıtır kabuğu ile öne çıkan focaccia, kahvaltıda, öğle yemeğinde veya akşam yemeğinde ikram edilebilir. İşte ekmeğin en lezzetli hallerinden focaccia tarifi...

        • 2

          FOCACCIA MALZEMELERİ

          Malzemeler:

          • 500 gr un
          • 10 gr yaş maya
          • 375 gr ılık su
          • 20 gr zeytinyağı
          • 15 gr bal
          • 10 gr tuz
          • 10 gr kekik
          • 10 gr biberiye
        • 3

          FOCACCIA NASIL YAPILIR?

          • Maya ve ılık suyu bir kapta karıştırarak aktive edin.
          • Unu, zeytinyağı, bal ve tuzu ekleyin ve hamuru yoğurun.
          • Hamuru üzeri streç filmle kapatılarak 1 saat mayalandırın.
          • Mayalanan hamuru hafifçe unlanmış bir tezgaha alın ve üzerini eşit şekilde açın.
          • Kekik ve biberiyeyi üzerine serpin.
          • İstediğiniz malzemelerle süsleyin.
          • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin.
          • Fırından çıkarın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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