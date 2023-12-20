Ekmeğin en lezzetli hali! İtalyan Focaccia tarifi!
Ekmek, dünyanın en eski ve en sevilen yiyeceklerinden biridir. Farklı şekillerde ve farklı malzemelerle yapılan ekmekler, her damak tadına hitap eder. İtalyan mutfağının en sevilen ekmeklerinden biri olan focaccia, hem lezzetli hem farklı hem de doyurucu bir seçenektir. İşte yapılışı oldukça pratik focaccia tarifi...
Giriş: 20.12.2023 - 10:20 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:20
- 1
İtalyan mutfağının en sevilen ekmeklerinden biri olan focaccia, hem lezzetli hem de besleyici bir seçenektir. Yumuşak dokusu ve çıtır kabuğu ile öne çıkan focaccia, kahvaltıda, öğle yemeğinde veya akşam yemeğinde ikram edilebilir. İşte ekmeğin en lezzetli hallerinden focaccia tarifi...
- 2
FOCACCIA MALZEMELERİ
Malzemeler:
- 3
FOCACCIA NASIL YAPILIR?
-
Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları