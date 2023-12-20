Ekmeğin en lezzetli hali! İtalyan Focaccia tarifi!

İtalyan mutfağının en sevilen ekmeklerinden biri olan focaccia, hem lezzetli hem de besleyici bir seçenektir. Yumuşak dokusu ve çıtır kabuğu ile öne çıkan focaccia, kahvaltıda, öğle yemeğinde veya akşam yemeğinde ikram edilebilir. İşte ekmeğin en lezzetli hallerinden focaccia tarifi...